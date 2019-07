Audi A4 2020: en attendant la nouvelle génération

Les ventes de berlines souffrent énormément de la popularité des VUS. Pour rendre la chose encore plus difficile, Audi traverse une période creuse. Les ventes du modèle A4, qui représentent 20% des ventes mondiales de la compagnie, sont en baisse de 20% au canada entre 2017 et 2018. Le modèle actuel, qui roule depuis 2017, est arrivé à sa remise à niveau de demi-cycle.

Famille unie

Pour être en harmonie avec le reste de la famille Audi, on découvre des contours plus sculptés, tant sur la berline que la Allroad. Le même genre d’approche que l’on a vu avec la berline A6 et plus récemment l’A7. La modèle Allroad conserve ses moulures en plastique sur le pourtour des roues afin de garder son aspect de modèle tout terrain. On note une calandre un peu plus large à l’avant et un faciès plus bas, plus plongeant, comme un prédateur qui surveille sa proie. Les lignes ciselées ajoutent aussi à l’ensemble plus dynamique.

Une nouveauté un peu trop voyante

Dans le but de ne pas se faire distancer par la concurrence, Audi a introduit un écran de 10 pouces dans le style d’une tablette au somment du tableau de bord. Naturellement, le modèle actuel n’est pas configuré pour accueillir un tel écran dans la console. Il aurait fallu changer la configuration de tout l’intérieur, ce qui se fera sans doute pour la prochaine génération. Pour le moment, on se retrouve avec une solution de compromis et franchement, cette tablette ne semble pas à sa place.

Cela dit, Audi a tout de même retenu quelques leçons. Le nouveau système MMI fonctionne comme un écran de téléphone intelligent et vous permet d’accéder à toutes les fonctions du bout des doigts. Il y a aussi l’écran TFT de 12,3 haute résolution devant le conducteur sur la liste des options avec un menu personnalisable.

Un seul moteur pour le moment

Tous les modèles (berline et Allroad) seront animés par un moteur 4 cylindres 2,0 litres turbo de 248 chevaux et 273 lb-pi de couple. Des chiffres à peu près identiques au moteur du modèle actuel. Audi conserve aussi la boîte automatique à huit rapports, qui fonctionne bien. Trop tôt encore pour parler d’un modèle S4. Les Européens vont en avoir un dès l’automne, mais avec un moteur Diesel. Reste à savoir si un V6 turbo à essence va suivre.

Plus tranquille au volant

La direction sur notre modèle d’entrée de gamme manquait de vie et la suspension pêchait par un peu trop de mollesse. Il est possible de régler ce problème en optant pour une des deux suspensions adaptatives. La première réduit la hauteur de conduite de 10 mm pour une meilleure tenue de route, sans nuire au confort. L’autre est la suspension sport, qui abaisse le châssis de 23 mm. Vous avez 5 modes de conduite avec l’Audi Select et des sièges toujours très confortables.

Conclusion

Les changements sont discrets, assez pour garder le véhicule dans la course face à BMW et Mercedes. Il faudra attendre 2022 ou 2023 pour changer de génération et voir ce que sera un tout nouveau modèle d’A4.

Forces

Confortable

Silencieuse

Espace généreux

Faiblesses