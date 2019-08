On ne construit pas son réseau

Plusieurs vous diront que, pour réussir, vous devez vous bâtir un réseau. Ils ont tort. On ne construit pas un réseau; on le mérite.

Il m’est arrivé de donner des conférences lors d’activités de réseautage, et c’est surprenant de constater le comportement de certains participants. C’est à qui distribuera le plus de cartes professionnelles. C’est comme si le succès d’une telle rencontre se mesurait au nombre de cartes présentées.

C’est faux. Ce que vous faites à ce moment, c’est juste augmenter votre empreinte écologique parce que vos cartes professionnelles finiront au recyclage. Se bâtir un réseau, c’est bien plus que simplement semer à tout vent en espérant obtenir quelques résultats.

Un réseau, ça ne se construit pas, ça se gagne. Ça se mérite. À votre prochain événement, changez votre définition du succès. Au lieu de compter le nombre de personnes à qui vous pourriez remettre votre précieuse carte, évaluez le nombre de personnes auprès de qui vous seriez utile.

Dans les années 1920, l’écrivain et journaliste Frigyes Karinthy établissait la théorie des six poignées de main, selon laquelle toute personne sur la planète est reliée à une autre par une chaîne de relations comprenant au plus six maillons.

En tant qu’individu, vous avez des ressources. Vous pouvez miser sur votre influence, votre savoir et vos contacts. Ceux-ci peuvent être de grande valeur pour les gens que vous rencontrez. Alors, au lieu de simplement expliquer ce que vous avez à offrir, commencez par demander aux gens ce qu’ils font et en quoi vous pourriez leur être utile. Voici une phrase qui vous aidera: «De quoi avez-vous le plus besoin en ce moment?»

C’est ainsi qu’on obtient un réseau: en mettant en contact des gens qui ont besoin les uns des autres et, ce faisant, en devenant indispensable pour les gens qui, réciproquement, auront envie de faire de même pour nous. Voici donc quelques questions qui vous feront briller a cours de votre prochaine activité:

Qu’est-ce qui vous préoccupe en ce moment?

Que se passe-t-il dans votre industrie? Qu’est-ce qui bouge?

On entend parler des problèmes liés aux barrières tarifaires. Qu’en est-il pour vous?

Ensuite, si vous le pouvez, agissez. Si ce n’est pas possible, dites que vous resterez en alerte et que vous ferez un suivi si vous trouvez une information qui pourrait aider cette personne. Du coup, vous paraîtrez soudainement plus intéressant, et il est possible qu’une discussion plus approfondie naisse. Ce sera alors le temps d’expliquer ce que vous offrez comme service.

Oubliez donc la génération spontanée pour votre réseau. Oubliez également la possibilité de récolter sans avoir semé au préalable. Vous pouvez devenir incontournable et vous doter d’un réseau qui vous rendra la pareille.