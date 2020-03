Quand on ne comprend pas la réaction de l’autre, on aimerait qu’il soit plus simple, comme un animal de compagnie. Mais les humains ont des besoins multiples qui compliquent leur vie et leurs relations.

On passe beaucoup de temps à penser aux autres, à leurs réactions, à nos relations avec eux, à leurs effets sur nous.

Dans ces pensées, un thème revient souvent: est-ce que ça ne pourrait pas être plus simple? Éviter les contacts avec les autres n’est pas une solution viable, car on en a besoin pour notre survie et pour notre santé mentale. Cependant, si on examinait les raisons qui rendent les humains compliqués, on pourrait peut-être commencer à trouver des moyens de simplifier nos relations. Les humains sont compliqués pour plusieurs raisons, que voici.

1. Parce que les humains sont émotifs

Les humains ont des émotions et des besoins multiples. Comme ils veulent de la compagnie et du réconfort, ils s’approchent parfois d’autrui et font preuve de gentillesse. Cependant, ils veulent aussi du respect, donc ils peuvent se sentir insultés et s’éloigner si on dit ou fait quelque chose qui passe moins bien.

2. Parce que les humains sont timides

Ils ont peur du jugement et du rejet des autres. Ils n’osent pas faire les premiers pas, même si c’est le meilleur moyen de régler les malentendus et d’apaiser les émotions comme la méfiance ou le ressentiment.

3. Parce que les humains ne savent pas ce qu’ils veulent

Les humains veulent parfois tout et son contraire. Ils veulent coopérer, mais aussi gagner. Ils veulent avoir de l’affection, mais aussi être libres.

4. Parce qu’ils ne voient souvent que leur point de vue

Les humains ont des biais énormes. Ils se croient bons pour détecter les exagérations ou le manque de flexibilité des autres, mais se pensent eux-mêmes modérés et flexibles. En outre, quand ils sont intenses ou fermés, ils sont persuadés qu’ils ont raison de l’être.

Au lieu de fuir sur une île déserte ou de se mettre beaucoup de monde à dos, on peut essayer d’accepter les autres avec leurs réactions étranges. On est tous dans le même cirque.

5. Parce qu’ils sont susceptibles

Les humains prennent souvent les actions des autres de façon personnelle. Ils se sentent visés même quand l’affront est involontaire. Ils se sentent facilement insultés, comme si leur fierté et leur image étaient en jeu, montrant du même coup leur fragilité ou leur manque d’assurance. Ils se voient comme des victimes, mais ne se rendent pas compte des dommages qu’ils font eux-mêmes en étant si susceptibles.

6. Parce qu’ils n’essaient pas de comprendre

En raison de certaines circonstances ou de leur fragilité, les humains font des actions qui peuvent contribuer aux mésententes. Si on conclut trop vite que l’autre a tort et qu’on ne s’entraîne pas à se poser des questions sur l’origine de leurs réactions, il ne restera en fin de compte que deux camps: les bons qui sont d’accord avec nous et les méchants ou les nuls qui ne le sont pas.

7. Parce qu’ils aimeraient que tout le monde soit comme eux

Les autres ont le droit d’être très différents de nous. Au lieu de les critiquer ou d’essayer de les changer, on peut tenter de s’intéresser à ce qu’ils sont. Chaque personne est une expérience unique de la nature qui vaut la peine d’être appréciée. Si on réduit nos exigences et si on distille de la bienveillance plutôt que des jugements, nos relations deviendront plus simples et plus agréables.

8. Parce qu’ils oublient que les relations sont essentielles

Les relations sociales sont la principale source de satisfaction des besoins des êtres humains. Notre sécurité, notre réconfort, notre soutien, notre santé, notre fierté et notre statut sont dépendants des autres et de leur bienveillance envers nous.

Le Dr François Richer est professeur en neuropsychologie à l’UQAM