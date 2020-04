L’après-crise du coronavirus: le grand retour

Tôt ou tard, cette pandémie se terminera. Il faudra redémarrer la machine. Comment faire pour remobiliser des employés qui auront perdu les réflexes qui les rendaient performants avant que la crise éclate?

Ce ne sera pas un retour comme les autres. Ce ne sera pas comme le retour d’un congé férié ou des vacances d’été. Plusieurs auront déconnecté de votre organisation pendant des semaines. Plusieurs se seront habitués à un rythme de vie plus tranquille. Et certains auront passé du très bon temps en famille. Vous ne pouvez pas simplement vous attendre à ce qu’ils entrent au travail et qu’ils se lancent à fond de train comme si rien ne s’était passé.

Au retour de cette crise, il sera temps de rebâtir les liens favorisant la cohésion, l’engagement et la mobilisation des employés.

Vous aurez besoin d’une importante rencontre d’équipe. Celle-ci tournera autour de quatre pôles, que voici.

Premier pôle: la fierté

J’entends par là ce que, dans l’effet Archimède, j’ai appelé la clarté. Il est temps de leur faire reprendre conscience de l’impact qu’ils ont dans le monde chaque fois qu’ils viennent travailler. Ils ne le font pas seulement pour la paye : ils ont une mission à accomplir. Pour préparer cette section, relisez la mission de votre entreprise et consultez les archives des commentaires des clients

satisfaits.

Deuxième pôle: les règles de base quand on travaille en société

J’entends ici la civilité et, plus encore, la capacité de créer de l’énergie avec un état d’esprit positif et quelques habitudes à retrouver. Dans bien des cas, le climat de travail sera à reconstruire. Autant favoriser cette reconstruction.

Troisième pôle: les défis à venir

La pandémie vous aura peut-être fait perdre des clients et des fournisseurs. Ce ne sont pas toutes les organisations qui seront passées au travers. Présentez les nouveaux défis que cela représente et la façon dont chacun peut contribuer à les relever.

Quatrième pôle: communiquer son optimisme face à la force de l’équipe

Mentionnez que vous êtes fier de pouvoir compter sur une telle équipe et que vous savez que vous serez collectivement à la hauteur des défis que vous venez de présenter. Racontez ces fois où vous avez, par le passé, vaincu l’adversité. Dites-leur que ça prendra des efforts, mais que vous ne doutez pas des résultats.

Ensuite, offrez un moment de socialisation où chacun pourra, à son gré, retrouver ses amis et leur raconter comment tout ça s’est passé. Cette rencontre constituera un investissement dont vous serez fier sous peu. Commencez-la un peu plus tôt en offrant du café, des jus et quelques bouchées. Il faut que ce retour au travail soit une fête!