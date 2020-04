Le leadership par l’exemple

Vous souhaitez rapidement perdre votre crédibilité? Énoncez un principe en lequel vous croyez, mais agissez comme s’il n’en était rien.

Par exemple, mentionnez que vous êtes contre le harcèlement, mais souriez quand un collègue fait une blague blessante envers quelqu’un. Ou, si vous êtes gestionnaire, mentionnez que vous n’accepterez pas une sous-performance alors que vous fermez les yeux sur cet employé qui n’est visiblement pas à la hauteur.

Personne n’aime ceux qui font semblant. Personne n’aime les hypocrites.

Chaque fois que vous prouvez que vous n’êtes pas vraiment ce que vous dites être, vous semez le doute dans l’esprit des gens qui vous entourent. Et votre crédibilité chute en même temps que votre capital d’appréciation.

Il en va de même avec une valeur de plus en plus omniprésente: la préservation de l’environnement. Sur ce sujet, gare à vous si vos bottines ne suivent pas vos babines! D’autant plus qu’il s’agit d’une valeur largement partagée par vos collègues. Si vos gestes démontrent que ce n’est pas le cas pour vous, ils affecteront le plaisir qu’on a de travailler avec vous et pourront même être dégoûtés.

Dans l’action

Alors, il faut développer une belle conscience de soi en se demandant quelles valeurs vos gestes communiquent

aux autres chaque jour. Êtes-vous à la hauteur de vos prétentions et, surtout, à la hauteur des attentes des gens qui vous côtoient?

De plus, développez de nouvelles habitudes. Ce n’est pas facile, j’en conviens. Mais dites-vous que chaque effort vaut la peine d’être investi. Cela démontrera que vous êtes crédible. Cela renforcera la cohésion dans votre équipe (les gens se sentent plus près de ceux qui partagent leurs valeurs) et cela prouvera que vous êtes un citoyen du monde à part entière et que le sort de l’environnement vous tient à cœur.

Mais plus encore, ne le faites pas uniquement pour l’image que les autres auront de vous. Faites-le pour vous. Votre estime personnelle en sortira gagnante. Vous aurez le sentiment de contribuer à une noble cause et, au fil du temps, ces habitudes deviendront tellement naturelles qu’elles ne vous coûteront plus d’efforts.

C’est aujourd’hui le Jour de la Terre. Mais cette cause ne devrait pas vous préoccuper uniquement en ce jour. Elle doit devenir une partie de vous et vous permettre ainsi de contribuer au mieux-être de la société.