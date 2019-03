Le pouvoir de la curiosité

Prenez garde de vous laisser gagner par l’encroûtement qui vous guette chaque jour. Vous baignez dans la chance. Encore faut-il que vous soyez prêt à la saisir.

Il est facile de se laisser glisser lentement dans le sentiment que notre vie ne change pas et que demain sera inévitablement pareil à hier. Vous vous levez tous les matins à la même heure. Vous vous rendez au travail en suivant le même itinéraire. Vous pénétrez dans le même édifice et vous croisez les mêmes personnes. Vu de loin, c’est comme si vous étiez le personnage principal du film Le jour de la marmotte.

Avec le temps, à force de penser que notre vie est prévisible, on en arrive à ne plus voir ce qui s’y passe. On s’engourdit. On s’encroûte et on cesse de regarder ce qui nous entoure. Et on est surpris, en fin de vie, de réaliser qu’on l’a passé sur le pilote automatique.

Faites le test cette semaine: réactivez votre curiosité. Levez-vous 30 minutes plus tôt et, au lieu de vous dire que la journée sera longue, regardez dehors et prononcez: «Me revoici, Univers !» Ensuite, prenez quelques instants pour expédier un courriel de gratitude à quelqu’un qui a fait une différence dans votre vie la veille.

Partez pour le travail en vous disant que vous n’avez pas nécessairement à prendre le même itinéraire qu’à l’habitude. Prenez le temps de voir ce qui se passe pendant votre périple. La vie change chaque jour et il est triste de l’oublier. Le même principe s’applique au travail: les gens qui vous entourent ont changé depuis hier. Leur vie a continué à avancer. Ce ne sont pas de simples figurants dans votre vie; ils ont une vie à eux.

Soyez également à l’affût des gestes de bonté que vous pourriez poser juste pour le plaisir. Pas besoin de devenir travailleur humanitaire pour ce faire. Ouvrez la porte, offrez de l’aide, allez-y d’un compliment. Vous en surprendrez plusieurs si vous entreprenez cette journée avec soif, avec faim, en vous disant que vous allez en tirer le maximum.

Et réalisez que, même si vous avez un agenda et des tâches à accomplir aujourd’hui, la vie abonde en possibilités et en occasions et qu’il serait bien triste de passe à côté de celles-ci.

Une saine curiosité peut vous amener à changer le regard que vous posez sur le monde. Il y a autour de vous des personnes susceptibles de vous aider à réaliser vos rêves. Il y a de l’information qui vous aidera à découvrir ce qui vous animera suffisamment pour changer votre monde. Soyez à l’affût!