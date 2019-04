Comment se porte votre estime de soi?

L’estime de soi doit se bonifier au fil du temps. Où en êtes-vous dans ce cheminement?

L’estime de soi, c’est la réputation­ que vous avez à vos propres yeux. Elle a un impact direct sur votre optimisme, votre empressement à vous fixer des objectifs et la manière dont vous faites face aux imprévus.

Selon Tal Ben-Shahar, ancien professeur à l’université Harvard, conférencier et écrivain spécialisé dans le domaine de la psychologie positive et du leadership, l’estime de soi se développe en trois étapes. Au début de notre vie, notre estime de soi est dépendante de notre environnement. Nous évaluons le regard que nos parents et nos professeurs posent sur nous afin de déterminer si nous sommes à la hauteur. À ce moment, le moindre encouragement nous revigore, mais un simple reproche, et c’est le découragement qui nous guette.

Il s’agit là d’une première étape, mais bien des gens ne la surpassent jamais. Pour ces personnes, les félicitations d’autrui influencent directement le sentiment de fierté qu’elles ont envers elles-mêmes. Ce faisant, elles deviennent des cibles de choix pour les manipulateurs. Il suffit qu’une personne, d’un air contrit, leur dise «je ne te pensais pas comme ça» pour qu’elles changent d’opinion et agissent autrement.

D’autres personnes sont passées au stade indépendant de l’estime de soi. Elles n’ont plus besoin du regard des autres pour connaître leur valeur. Elles constatent avec objectivité leurs accomplissements et elles savent remarquer leurs avancées et leurs erreurs. Ce faisant, ces gens peuvent développer une fierté personnelle qui fait qu’ils ne sombrent pas dans le désespoir chaque fois qu’ils entendent un commentaire négatif; ils savent que nul n’est parfait et ils sont conscients du chemin qu’ils ont parcouru à ce jour.

Finalement, au fil du développement personnel, d’autres acquièrent une estime de soi inconditionnelle. Ils connaissent les valeurs qui les guident. Ils ont dressé l’inventaire de toutes les fois où ces valeurs et ces compétences les ont menés au succès. Ils ne doutent plus d’eux-mêmes et ils envisagent l’avenir avec optimisme parce qu’ils savent qu’ils pourront faire face à toutes les tempêtes.

Qu’en est-il de vous? Où en êtes-vous dans le cheminement de votre estime personnelle? Ce texte devrait vous inciter à viser plus haut. Ça ne veut pas dire de vous prendre pour un autre et de vous percevoir au-dessus des autres; c’est plutôt un encouragement à vous voir tel que vous êtes et à cesser de vous sous-estimer.

Soyez fier de ce que vous êtes et cessez d’avoir besoin du regard des autres pour vous sentir à la hauteur. Mettez les efforts nécessaires et passez à un niveau supérieur.