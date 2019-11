Ce que vous ne voyez plus

C’est quand on est privé des choses qu’on tient pour acquis qu’on comprend à quel point on y tenait. Et si vous cultiviez ce sentiment de gratitude chaque jour?

Notre maison est particulièrement évoluée. Par exemple, quand nous entrons dans une pièce, même s’il fait noir, il suffit de passer la main contre le mur pour que la pièce s’illumine. Sur celui-ci, nous avons fait installer un instrument que les spécialistes appellent un interrupteur et, dès que nous le touchons, la lumière jaillit. C’est magique!

Êtes-vous aussi chanceux chez vous? Avez-vous ces fameux dispositifs? Avez-vous oublié à quel point ils sont magiques? Personnellement, je l’avais oublié, et j’aimerais que ça ne vous arrive pas.

Au moment où j’écris ces lignes, nous sortons d’une panne d’électricité de 30 heures et, là où nous vivons, cela suppose que nous n’avions pas d’eau depuis une journée. Dans ces moments, on se rend compte que ce qu’on tient pour acquis peut disparaître rapidement. Je me surprenais, en entrant dans mon bureau, de toucher un interrupteur qui ne fonctionnait plus…

Et vous, y a-t-il des choses que vous tenez pour acquises et envers lesquelles vous ne ressentez plus aucune gratitude? Ça peut être un conjoint. Ça peut être un emploi. Ça peut être votre état de santé. Toutes ces choses auxquelles on finit par s’habituer et qui ne nous excitent plus tellement on les trouve banales.

Et si vous les célébriez aujourd’hui? Et demain? Cela pourrait rendre vos journées plus agréables. Dressez la liste de tout ce que vous n’aimeriez pas perdre aujourd’hui et constatez à quel point vous tenez à ces choses. C’est juste que vous supposez qu’elles seront là éternellement.

Or, rien ne dure. Tout finit par s’étioler. C’est aujourd’hui qu’il vous faut célébrer ce que vous avez. Ça devrait donc être une journée placée sous le signe de la gratitude. Comprenez à quel point vous êtes chanceux. Remerciez. Souriez. Appréciez. Savourez.

La gratitude est une force qui nous permet de ressentir plus de bonheur chaque jour. Elle nous remplit de vitalité et renforce nos relations interpersonnelles parce que nous cessons de tenir les gens pour acquis.