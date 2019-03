Ram HD 2019: Pour ceux qui veulent travailler fort

Au Canada, les camions sont les véhicules les plus vendus, notamment le modèle Ram fabriqué par le groupe Fiat Chrysler Automobiles (FCA). S’ils ont longtemps été considérés comme des outils de travail, ils sont devenus des véhicules de luxe.

Reconnu pour son style spectaculaire, le nouveau modèle Ram HD 2019 ne fait pas dans la discrétion, avec sa calandre 30% plus grande que celle du modèle précédent. Les panneaux demeurent les mêmes, mais les ingénieurs ont travaillé sur le poids et l’aérodynamisme. L’utilisation massive de l’aluminium dans la conception du moteur diesel, du capot, des pare-chocs et de plusieurs pièces qui auparavant étaient fabriquées en acier a permis de sauver plus de 65 kilos. Des volets actifs ont aussi été logés dans la calandre et des prises d’air ont été installées sous le pare-chocs, ce qui permet, selon FCA, une amélioration de 8% de l’aérodynamisme.

Habitacle moderne

Aujourd’hui, la majorité des usagers achètent un camion comme seul véhicule et veulent le même niveau de luxe et de technologie que dans une voiture. Selon les différentes versions du modèle Ram HD 2019, il y a la possibilité d’obtenir l’écran central U-Connect de 8,4 po ou même un écran partagé de 12 po à la verticale. Les audiophiles apprécieront aussi le système audio Harmon Kardon, avec ses 17 haut-parleurs.

Pour permettre de mieux cerner les limites de cette bête, Ram offre aussi une caméra panoramique à 360 degrés qui montre les deux côtés d’une remorque pour aider le conducteur pendant certaines manœuvres et un remorquage.

Les versions Long Hord, Laramie et Limited sont habillées de cuir de grande qualité.

Essence ou diesel

Les modèles 2 500 et 3 500 sont dotés d’un moteur V8 de 6,4 litres de 400 chevaux et 429 lb-pi de couple, qui travaille en collaboration avec une très agréable transmission automatique à huit rapports. Pour 9 450$ de plus, l’acheteur pourra avoir accès à la première des deux versions du moteur Cummins. Celui-ci comprend six cylindres en ligne turbodiesel de 6,7 litres et produit 370 chevaux et 850 lb-pi de couple. Il est accompagné d’une boîte de six vitesses automatique. Pour 2 500 $ de plus, l’acheteur sera au summum avec le même moteur de 6,7 litres, qui développe 400 chevaux et 1 000 lb-pi de couple. C’est la première fois qu’un camion HD présente un couple aussi imposant.

Une conduite surprenante

Soyons honnête, peu de gens ont besoin d’un camion aussi gros au quotidien, mais le groupe FCA a fait en sorte que l’expérience de conduite du RAM HD 2019 soit intéressante. Avec un système de suppression active du bruit, l’habitacle est silencieux. Il est également doté de nouveaux essieux, de cadres en acier à haute résistance, de dispositifs antivibrations et de nouveaux supports de moteur pour améliorer à la fois la conduite, le confort et le roulis. Avec la suspension pneumatique, la conduite est d’un confort surprenant.

Bref, si vous avez besoin de tirer 35 000 lb et que vous avez les poches assez profondes pour vous payez un camion tout équipé à plus de 100 000$, le Ram HD est pour vous.

Fiche d’appréciation

Forces

Capacité de remorquage inégalée

Niveau de luxe élevé

Technologie de pointe et conviviale

Faiblesses

Accès sans marchepied

Il faut prévoir un budget de carburant conséquent

Plus de 100 000$ pour un modèle haut de gamme

Peugeot veut revenir en Amérique

La marque française Peugeot a laissé entendre qu’elle souhaite revenir s’implanter au Canada et aux États-Unis, après avoir quitté le continent la queue entre les jambes en 1991, faute d’être capable de vendre des véhicules aux acheteurs, qui ignoraient complètement la marque. Le retour est prévu en 2026, a indiqué Peugeot.

Aux yeux de bien des spécialistes, cela ressemble à une grosse blague, car venir s’implanter en Amérique nécessiterait des infrastructures, mais aussi un important investissement. Et Peugeot n’a pas d’argent. Le fabricant pourrait s’associer à un autre constructeur.

À suivre.