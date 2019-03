La nouvelle génération du VUS Forester de Subaru

Pour 2019, Subaru offre une nouvelle mouture de son modèle Forester, qui se veut le plus spacieux de son histoire.

Avec un empattement allongé de 30 millimètres une nouvelle plate-forme, le fabricant japonais a pu construire une ouverture de chargement beaucoup plus grande. Un hayon électrique est offert option.

La ligne du nouveau modèle Forester est plus affirmée. Ce léger gain en format fait en sorte que Subaru suit la tendance des segments qui sont plus imposants, comme le dernier modèle RAV4 que Toyota a récemment dévoilé.

Toutes les portières du modèle Forester de Subaru peuvent verrouillées avec un seul bouton. Le fabricant se met également au diapason en matière de sécurité grâce au système DriverFocus. Celui-ci, qui fonctionne avec la technologie EyeSight, permet de surveiller la fatigue et les distractions du conducteur. D’après la Gendarmerie royale du Canada, 80% des accidents sont causés par la distraction au volant. Des phares DEL ont par ailleurs été installés dans le modèle Forester.

Un style évolutif

Un nouvel intérieur offre un choix d’écrans tactiles de 6,5 ou 8,0 pouces, des sièges plus confortables, une deuxième rangée plus spacieuse et un seuil de porte arrière plus large et plus facile à utiliser.

Sous ce style évolutif, il y a une nouvelle version du moteur de quatre cylindres à plat de 2,5 litres, maintenant réglés pour 182 chevaux et un couple de 176 lb-pi. Cela a pour effet d’augmenter la puissance respectivement de 12 chevaux et le couple de 2 lb-pi par rapport à la précédente génération.

La seule transmission disponible est automatique à variation continue (CVT) qui peut être mise en option avec un mode manuel à sept vitesses. Le moteur turbo des anciennes versions XT a été retiré du catalogue, au grand dam des amateurs de modèles un peu plus performants.

Une traction sans égale

Un système de gestion de terrain X-Mode à deux modes fait désormais partie des équipements du modèle Forester de Subaru, ce qui permet au conducteur d’adapter les performances du véhicule à la neige et à la boue. Il y a une version plus élémentaire du système X-Mode dans tous les modèles qui a pour effet d’optimiser la traction sur les surfaces glissantes et les pentes abruptes.

La configuration 4RM «symétrique» bénéficie également de la vectorisation de couple de série, une fonction qui mélange la puissance entre les roues gauches et droites pour une maniabilité et une performance en virage améliorées.

Cette plus récente version du modèle Forester a gagné quelques points sur la route. Sans être réellement amusante à conduire, la nouvelle plateforme plus rigide et l’utilisation intelligente de la boîte CVT rendent la conduite plus dynamique. Le moteur turbo manquera à plusieurs automobilistes, mais le nouveau fait le travail. Il faut aussi saluer la traction intégrale qui garde le haut du pavé dans cette catégorie.

Le modèle Forester de Subaru offre aussi un excellent confort des sièges, une tenue de route sans faille, en plus d’une garde au sol élevée, atteignant 22 millimètres, au cas où le conducteur a envie de rouler dans des sentiers hors route.

Forces

La traction intégrale

La position de conduite

Le sièges confortables

Le système eye-sight

Faiblesses

Le système d’infodivertissement à parfaire

Une boîte à huit vitesses ferait du meilleur travail

On s’ennuie du moteur turbo

