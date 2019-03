Mazda 3 2019 : De l’inspiration animale à l’œuvre d’art

Le constructeur japonais célèbre cette année le 15e anniversaire du modèle Mazda 3 et présente pour 2019 une toute nouvelle voiture.

Toujours fidèle au modèle berline à 5 portes, Mazda a radicalement changé son approche vers un style plus haut de gamme. La 3 repose sur une nouvelle plateforme qui, selon le fabriquant, s’harmonise avantageusement avec son environnement et son conducteur. La version Sport se rapproche du concept Kai présenté en 2018. La berline reste toutefois plus traditionnelle. Dans les deux cas, Mazda a porté une attention particulière au style qui offre une perception luxueuse dans un véhicule qui demeure sensiblement dans le même éventail de prix.

Un habitacle repensé

L’intérieur du véhicule a été complètement repensé pour élever le niveau de luxe. Tous les modèles de la première de série sont équipés d’applications Apple CarPlay et Android accessibles sur un nouvel écran de 8,8 pouces. L’écran n’est pas tactile et placé plus loin du conducteur, hors de portée de main, afin de minimiser les distractions affirme Mazda. Le menu à l’écran est relativement facile à utiliser et les jauges devant le conducteur sont digitales et configurables. La forme du toit limite l’espace disponible pour les passagers à l’arrière et l’espace cargo n’est pas très grand. Dans les deux cas, vous serez mieux servis avec la berline. Les modèles GT de la version sport peuvent être habillés de cuir rouge qui se marie très bien avec la nouvelle couleur gris métallique.

Mêmes moteurs

Côté mécanique, aucun changement notoire. Le moteur 2 litres de 155 chevaux est toujours l’offre de base dans la version GX. La boîte manuelle à 6 rapports est offerte au catalogue avec l’automatique à 6 rapports en option. L’autre moteur proposé est le 2.5 litres de 186 chevaux avec boîte automatique à 6 rapports. Il faut toutefois souligner l’arrivée d’une version 4 roues motrices (4RM) dans les modèles GS et GT. La version 4RM la moins dispendieuse est proposée dans le modèle GS et se détaille 26 200$. Pour le même prix, le constructeur japonais vous offre une version GT mieux équipée, mais avec seulement deux roues motrices. Le modèle GT tout équipé se vend 31 400$ alors qu’une version GX de base vous est offerte à partir de 18 000$.

Expérience de conduite bonifiée

On note immédiatement une conduite plus silencieuse et une suspension plus confortable qui n’a toutefois rien perdue de sa tenue de route. La suspension arrière multibras est remplacée par une poutre de torsion qui améliore la rigidité latérale de 78%. L’expérience globale est de calibre supérieur et notre modèle d’essai équipé d’une chaîne audio Bose accentuait de douce façon la beauté des routes californiennes.

Le modèle Mazda 3 est une réussite sur toute la ligne avec son rouage intégral qui séduira un large public.

