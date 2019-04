Range Rover Evoque 2020 : L’élégance dans la simplicité

En 2012, l’Evoque fut la première incursion du constructeur britannique dans le monde des utilitaires compacts de luxe. Pour 2020, Land Rover nous offre la deuxième génération d’un modèle qui a pris beaucoup de maturité. Son style s’inspire de la superbe silhouette du Velar avec ses lignes minimalistes et son allure plus épurée. Ses formes sont à la fois plus carrées, fuyantes et très fluides avec ses poignées de porte encastrées qui s’effacent pour donner une ligne pure au modèle.

Intérieur sans bavure

L’approche est la même à l’intérieur qu’à l’extérieur, propre et claire. L’aménagement s’inspire encore une fois du Velar avec deux écrans tactiles superposés dans la console. L’écran du haut pivote légèrement pour faire face aux occupants lorsque la voiture démarre. L’écran inférieur est fixe et prend en charge les réglages de température dans le véhicule. L’espace de la cabine est plus généreux que l’actuelle version pour les passagers arrière. L’espace cargo demeure toutefois assez modeste. Pour l’habitacle, Land Rover privilégie l’utilisation de matériaux recyclables avec un panneau central recouvert de laine de kvadrat, de plastique recyclé ou de tissu d’eucalyptus.

Deux choix de moteurs

Au Canada, les clients pourront choisir entre le modèle P250 équipé d’un moteur 4 cylindres turbo de 246 chevaux et 269 lb-pi de couple. Le P 300 offre la même mécanique de base, à laquelle s’ajoute une légère hybridation sous la forme d’une pile de 48 volts qui porte la puissance à 296 chevaux et 295 lb-pi de couple. Le rouage intégral est de série et la boîte automatique est à neuf rapports. Comme tous les produits Land Rover, l’Evoque est très performant hors route avec de nombreux modes de conduite pour affronter tout ce que mère nature a à offrir.

Conduite sereine

L’insonorisation, le silence dans la conduite et le confort sont les premières choses qu’on remarque en prenant place à bord. La performance du petit 4 cylindres est surprenante. On effectue un 0-100 km/h en 7 secondes et la tenue de route est sans faute. Comme dans tout modèle de luxe, on retrouve une série d’aides à la conduite électronique comme un régulateur de vitesse adaptatif avec assistance au braquage, des fonctions de sécurité active et le «rétroviseur transparent» qui se transforme en écran vidéo. Une bonne partie de notre essai s’est déroulée hors-route en passant dans des rivières ou des chemins hasardeux et l’Evoque relève le défi avec brio en se montrant capable de se salir.

Au-delà du simple objet de désir, le nouveau Evoque offre de grandes qualités sur la route à des prix qui vont varient de 47 500$ à un peu plus de 52 000$ pour une version P 300. Souhaitons maintenant que la fiabilité soit au rendez-vous.

