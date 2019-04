Jeep Gladiator 2020 : Compétence et confort accrus

Disparu du catalogue Jeep depuis 1972, le modèle Gladiator reviendra en 2020 avec des ambitions planétaires pour ses modèles présents dans 160 marchés internationaux.

L’impression première de bien des gens en voyant le modèle est de le comparer à un Wrangler 4 portes avec une boîte de 5 pieds. Mais ce n’est pas du tout le cas ! Bien que les deux modèles partagent certains éléments comme la partie avant et les portes, la plateforme est unique au Gladiator. L’empattement est allongé de 19 pouces sur le Wrangler et la longueur totale du véhicule de 12 pouces (30 cm). Autre différence importante, la suspension arrière n’est pas un essieu rigide comme on trouve sur le modèle Wrangler, mais bien une suspension multibras inspirée du nouveau Ram 1500. À l’Image du Wrangler, vous pouvez démonter porte et pare-brise pour les remplacer par un toit dur et souple (3 000$) afin de profiter au maximum des ballades en plein air.

Intérieur « Jeep »

Conçu à l’image du Jeep, l’intérieur du véhicule offre un excellent système U-Connect avec écran de 7 pouces de base et 8,4 pouces pour les modèles Overland et Rubicon. Apple Carplay et Android Auto sont offerts avec un espace internet intégré dans le modèle Rubicon. Comme le Wrangler, la navigation du modèle Gladiator offre la longitude, la latitude et l’altitude exactes pour s’orienter en mode hors route. Le groupe d’instruments de mesure peut afficher les données de tangage et de roulis, ainsi que des informations sur l’angle de braquage. Une caméra orientée vers l’avant s’avère ici très utile en conduite hors route pour bien voir les obstacles à franchi.

Le Gladiator dispose d’un moteur V6 3,6 litres Pentastar qui livre 285 chevaux et 260 lb-pi de couple. La boîte manuelle à six rapports est de série dans tous les modèles et le constructeur propose une boîte automatique à huit rapports pour 1595$. Sans préciser le moment précis en 2020, Jeep offrira un moteur Diesel 6 cylindres 3,0 litres turbodiesel qui déploiera 260 chevaux et 442 lb-pi de couple. Aucun moteur 4 cylindres turbo n’est prévu pour le modèle Gladiator.

Joueur complet

Les propriétaires de Wrangler doivent faire de sérieux compromis de confort sur la route pour avoir droit aux prouesses hors route. La longueur accrue de presque trois pieds du Gladiator lui assure une meilleure portance et une plus grande stabilité. Son confort est aussi de loin supérieur en raison de la configuration à bras multiples de la suspension arrière. Seul un bruit de sifflement dans le toit vient briser le silence dans la cabine. En portion hors route testée sous la pluie et dans l’argile, notre modèle d’essai s’est montré impitoyable. Le Glatiator Rubicon offre pratiquement les mêmes caractéristiques que le Wrangler Rubicon et est presque aussi performant hors des sentiers battus.

Avec des prix de 44 595$ pour le modèle S de base, 49 494$ pour la version Overland et 52 495$ pour le Rubicon, le Gladiator est plus cher que ses concurrents, mais offre en échange une meilleure capacité de remorquage et des performances hors route qui font l’envie des autres. Sans détour, c’est le meilleur camion disponible dans les modèles intermédiaires.

