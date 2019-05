Volvo V60 Cross Country : style et sécurité pour la famille

Les véhicules de type « familial » sont une denrée de plus en plus rare dans le monde automobile. Parmi les modèles plus abordables, on trouve des modèles comme le Forester et l’Outlander chez le constructeur Subaru. En grimpant dans l’échelle de prix, Audi propose le Allroad alors que Volvo offre le modèle V60 et sa petite sœur aventurière, la V60 Cross Country.

Le modèle Cross Country peut être décrit comme l’élégante V60, mais habillé pour la randonnée. Pour ce faire, le constructeur Volvo a rehaussé la hauteur de caisse et ajouté un revêtement de carrosserie noir visant à donner à la voiture une apparence plus robuste.

La V60 Cross Country est livrée dans une seule version T5 Momentum propulsée par un moteur 4 cylindres turbo de 250 chevaux et 258 lb-pi de couple. La boîte automatique à huit vitesses est de série, tout comme la transmission intégrale. Le seul concurrent dans cette gamme de prix est le modèle Allroad offert par Audi. Les estimations de consommation d’essence sont de 10,8/7,6 L/100 km (ville/autoroute).

Construite à la suédoise

Même si Volvo est officiellement une compagnie sous juridiction chinoise, l’intérieur à la fois épuré et confortable du modèle V60 Cross Country demeure très suédois. Si Audi possède la meilleure recette pour l’art de la finition, Volvo offre toujours les sièges les plus confortables de l’industrie. Dans la version Momentum, les éléments de sécurité sont nombreux, autre cheval de bataille de Volvo. L’assistance pour atténuer les risques de collision frontale, l’aide au maintien de la voie, les capteurs de stationnement arrière et les essuie-glaces sensibles à la pluie, tous des éléments susceptibles de favoriser la conduite la plus sécuritaire possible.

À la sécurité s’ajoute une bonne dose de confort et de luxe : la climatisation automatique à deux zones, toit ouvrant panoramique, écran digital de 8 pouces, sellerie en similicuir, sièges avant à réglage électrique chauffant avec support lombaire, dossiers et appuie-tête arrière rabattables à réglage électrique, rétroviseur à atténuation automatique, hayon électrique, levier de vitesses gainé de cuir, phares à DEL et roues en alliage de 18 pouces. On se retrouve à bord d’un cocon confortable, silencieux et douillet où quatre adultes seront très à l’aise.

Sur la route

Le pari de Volvo d’utiliser une seule mécanique pour tous ses modèles semble réussi. Le rouage intégral est efficace et l’insonorisation dans l’habitacle exemplaire, ce qui ajoute au côté exclusif et haut de gamme de la voiture. Outre les différents modes qui permettent de personnaliser la conduite, Volvo offre aussi la plus récente génération de son système City Safety : un dispositif anticollision avec évitement actif (entre 50 et 100 km/h) et freinage d’urgence automatique avec détection des cyclistes, des piétons et des gros animaux, ce qui renforce la sécurité de la conduite.

Pour ceux qui désirent l’espace d’un véhicule utilitaire dans un format plus pratique et surtout immensément plus agréable à conduire, Volvo est le constructeur tout désigné.

This slideshow requires JavaScript.