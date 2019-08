Hyundai Elantra GT N Line: plus de tempérament 

À l’image d’autres constructeurs, Kia veut favoriser le penchant sportif de certains de ses modèles. Pour ce faire, elle a créé la famille des modèles N. Le premier du nom, la Veloster N, est sur la route depuis quelques mois. L’Élantra présente le N Line qui se veut la jonction entre le modèle régulier et le N. Ce modèle qui est en fait une i30 européenne se pare d’éléments de design sportif et un surplus de puissance du groupe motopropulseur.

Bouille sympathique

On note à l’avant un becquet inférieur qui se marie très bien avec la calandre en cascade argentée, donnant une allure plus sportive et jouant aussi un rôle concret en améliorant l’efficacité aérodynamique. Sur le côté, des rétroviseurs avec clignotants intégrés, des emblèmes N Line, des jantes spécifiques de 18 pouces et des pneus d’été Michelin Pilot Sport 4 225/40 R18 modifient le profil de la voiture (uniquement avec la boîte manuelle).

Plus cher, mais mieux équipé

Avec un prix de départ à un peu plus de 27 000$, allant jusqu’à 30 000$ pour une version Ultimate, le N line offre plus d’équipements. Vous avez droit de série à un volant sport perforé gainé de cuir, des sièges sport en cuir N Line avec logo N, un sélecteur de vitesse N Line avec accents métalliques et du cuir.

Pour renforcer un style plus sportif, Hyundai a aussi ajouté des coutures et des accents rouges qui distinguent la N Line de la Elantra GT régulière, tout comme les sièges sport plus moulants dotés de surfaces en cuir chauffant. Si vous allez piger dans le groupe d’options, on vous proposera le système d’infodivertissement AVN 5.0 de Hyundai. Ce système comporte un processeur rapide pour une plus grande réactivité, ainsi qu’un écran de huit pouces. Parmi les autres options, vous avez le toit panoramique, les sièges ventilés et un système audio Infinity.

Une puissance de bon aloi

Sans être une grande sportive, cette Elantra offre ce surplus de puissance qui rend la conduite plus amusante. Hyundai est allé chercher dans sa boîte à outils le moteur 1,6 litre turbo que l’on a vu dans le Tucson, le Veloster et d’autres modèles de la famille.

Il offre 201 chevaux et 195 lb-pi de couple. Il vient encore une boîte manuelle de série ou une boîte DSG à sept rapports en option qui équipait notre modèle d’essai. Le passage des vitesses est rapide et vous arriverez à 100 km/h en sept secondes environ. De plus, la suspension arrière indépendante multibras dotée de disques de frein avant et arrière plus grands améliore les performances de conduite. Hyundai a aussi travaillé sur l’insonorisation en offrant un habitacle plus silencieux. Le châssis dans son ensemble est plus dynamique, plus rigide. Nous pourrions même apprécier 25 chevaux de plus.

Conclusion

Si vous avez un œil sur le modèle Elantra et que vous avez quelques dollars de plus dans votre porte-monnaie, la version GT N Line est de loin la plus intéressante et les quelques dollars de plus en valent la peine.

Forces

Bon rapport prix/équipement

Conduite inspirante

Cabine silencieuse

Une des meilleures garanties de son segment

Faiblesses

Comportement encore un peu sage pour une sportive

Moteur manque un peu de caractère

