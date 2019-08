Mercedes Classe G: indémodable

À L’exception d’une Porsche 911, vous savez comme moi combien de véhicules qui ont 40 ans suscitent toujours autant d’intérêt: il y en a peu ou pas. Le Classe G qui a commencé sa carrière comme véhicule militaire est passé au modèle civil en 1979 et son style était beaucoup plus minimaliste, rien à voir avec la finition de grand luxe des modèles contemporains.

Réfrigérateur mobile

Impossible de confondre un Classe G (de son vrai nom le Geländewagen) avec autre chose sur la route. Son style de réfrigérateur mobile demeure sa signature visuelle depuis 40 ans. Sous un aspect qui reste proche de l’original, Mercedes a complètement refait le modèle en 2019. Certaines caractéristiques qui sont immuables restent en place comme les charnières de porte apparentes et les poignées de porte à poussoir. Le hayon qui s’ouvre comme une porte d’entrepôt et la roue de secours derrière sont toujours en place. Toujours posé sur un châssis à échelle, le Classe G augmente toutefois en dimension: 5,3 cm de plus en longueur totale et plus de 12 cm en largeur.

Intérieur de limousine

Pour décrire l’intérieur, Mercedes a pris ce qui se trouve dans la Classe S et l’a envoyé dans le Classe G à commencer par les deux grands écrans plats. Les nostalgiques peuvent choisir de conserver le bloc d’instruments à cadrans devant le conducteur. Le cuir recouvre pratiquement tout dans le véhicule et vous avez même le choix de l’éclairage ambiant, nous avons bien aimé le mauve. Pour bien comprendre que vous êtes dans un Classe G et non une Classe S, les trois interrupteurs de blocage de différentiel trônent toujours au centre de la console; impossible de les rater. Les sièges avant sont d’un grand confort et malgré un format encore plus généreux, les places arrière demeurent un des points faibles du Classe G. Les passagers de plus de 1m80 auront peu d’espace pour les jambes. Le grand espace vitré offre une excellente visibilité et vous avez comme dans les modèles de prestige de la marque, toutes les aides à la conduite imaginable.

Gourmand v8