Volvo XC60 T8 Polestar Engineered: Le nec plus ultra de Volvo 

(Banff, Alberta) Avant d’arriver comme une division à part entière des produits haut de gamme de Volvo, Polestar sera aussi synonyme des versions les plus puissantes et luxueuses de la gamme existante chez Volvo. Des modèles à tirage plus limité qui vont démontrer tout le savoir-faire de la firme suédoise en matière de confort, tenue de route et puissance. C’est l’équivalent suédois d’une version AMG chez Mercedes, M chez BMW et RS chez Audi.

Un style propre

Il y a dans le style de Volvo cette simplicité intemporelle qui garde sa fraîcheur. Pour se distinguer des autres XC60, la version Polestar Engineered se reconnaît à ses jantes exclusives en alliage forgé, des sorties d’échappement noires, une calandre noire brillante et de subtiles extensions d’ailes.

Il est équipé de freins développés en collaboration avec les spécialistes de renom japonais Akebono. Les étriers à six pistons et les disques de freins ventilés peints couleur or de 14,6 pouces sur les roues avant offrent une puissance de freinage impressionnante et servent également à régénérer l’énergie au freinage dans les batteries.

Sans oublier la sécurité

Au-delà de tous les systèmes de sécurité passive qui sont de série, Volvo offre aussi toutes les aides à la conduite active du catalogue et ajoute pour 2020 des caractéristiques comme le régulateur de vitesse intelligent qui se met en marche automatiquement dans la fonction de conduite semi-autonome si le conducteur lâche le volant trop longtemps.

La fonction de freinage automatique est aussi ajoutée aux fonctions de trafic transversal et détection d’angles morts.

Un mot aussi sur les sièges qui, en plus d’être les plus confortables du segment, sont aussi les plus sécuritaires. Volvo a conçu ses sièges qui vous protègent en cas d’impact frontal, par l’arrière et même en cas de capotage. Le tableau de bord est occupé par un écran tactile. Il y a peu de boutons, ce qui donne un climat plus apaisant pour les occupants et le conducteur. Il faut tout de même se faire à l’environnement. Le XC60 prend en charge les systèmes Apple Carplay et Android Auto.

«Ce modèle reflète la quiétude tranquille des gens qui sont en maîtrise de la situation.»

Le confort avant le sport

Le confort est sans doute le premier mot en haut de la liste chez Volvo. Même si le modèle Polestar offre un ADN plus sportif, le confort demeure prédominant.

Notre journée d’essai nous a menés dans les chemins de montagne de l’Alberta et de la Colombie-Britannique. Le mot équilibre est le premier qui vient en tête. Une juste dose de confort, maniabilité et puissance qui se met en mouvement sans heurt.

Pour amener une expérience de conduite plus positive, Volvo adapte une suspension spéciale Öhlins dotée d’une technologie de soupape à double flux dans les jambes de force pour une réponse plus rapide aux imperfections de la route, tandis que le châssis est également doté d’une barre de renfort avant Öhlins.

La suspension offre également plusieurs modes de conduite pour ajuster le confort en fonction de la route. Le mode AWD maximise l’adhérence pour les moins bonnes conditions de route.

Modèle d’exception à un prix d’exception. Il faudra allonger plus de 89 000$ pour cette version T8 offrant une autonomie électrique d’environ 40 km. Il reflète la quiétude tranquille des gens qui sont en maîtrise de la situation. Il faut simplement avoir un solide compte en banque pour avoir ce privilège.

Forces

Confort des sièges

Suspension pneumatique

Finition haut de gamme

Faiblesses

Prix élevé

Manque de communion avec la route

Puissance discrète

Subaru annonce les prix du Forester 2020

À son arrivée chez les concessionnaires d’ici quelques semaines, le Forester 2020 se déclinera en six versions, à savoir: Forester, Convenience, Touring, Sport, Limited et Premier.

La version d’entrée de gamme comprend les modes X-Mode et SI-Drive, ainsi que le dispositif d’arrêt-démarrage automatique. Elle reçoit aussi les phares à DEL, les glaces arrière et la lunette teintées, les longerons de toit à profil élevé et un système d’infodivertissement à écran tactile de 6 ½ po avec CarPlay d’Apple et Android Auto, l’intégration STARLINK pour téléphone intelligent, la connectivité Bluetooth pour cellulaire avec activation vocale et l’audio en continu Bluetooth, ainsi que la radio satellite SiriusXM.

Les prix vont comme suit :