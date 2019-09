Pas aussi populaire que sa cousine, la Hyundai Élantra, la Kia Forte offre pourtant une personnalité un peu plus sportive.

Le marché jouit d’une exclusivité que nos voisins américains n’ont pas, la Forte 5 avec hayon.

Kia a refait une beauté au modèle 2020 en conservant la voiture dans une gamme de prix réaliste.

En commençant avec la berline qui demeure la version la plus populaire, le prix de base est fixé à 17 695 $ pour une version LX avec boîte manuelle à six rapports. Vous payerez 19 295$ pour la même version avec boîte CVT. Vient ensuite la version EX (qui sera la plus populaire) à 20 995 $. La EX+ qui ajoute un toit ouvrant, des jantes de 17 pouces (au lieu de 16) et l’éclairage au DEL pour 22 595 $.

Les versions EX Premium et EX Limited sont à 24 995 et 26 995 $. Le haut du pavé appartient à la version GT qui débute à 28 995 $.

Toutes les berlines, sauf la GT, offrent une mécanique 4 cylindres 2 litres turbo à cycles Atkinson de 147 chevaux et 132 lb-pi de couple.

La seule boîte manuelle vient dans la version de base LX. Toutes les autres variantes offrent une boîte CVT avec simulateur de changements de rapports. La version GT offre un moteur 1,6 litre turbo de 201 chevaux et 195 lb-pi de couple et une boîte à double embrayage à sept rapports. Il s’agit du même moteur que Hyundai a utilisé par le passé dans le Tucson et la Veloster.

Une gamme plus simple dans la 5 portes

La gamme 5 portes n’offre pas de modèle LX. On saute tout de suite dans une EX qui débute à 22 245 $ sans boîte manuelle. Viennent ensuite deux versions GT, une version de base et une version Limited pour 27 395 et 29 995 $ respectivement. Les deux mêmes moteurs sont disponibles.

Bien équipé

C’est une tradition chez les Coréens d’offrir un équipement généreux et Kia suit bien cette règle avec la Forte. Même dans le modèle de base de la berline vous avez droit à Apple CarPlay et Android auto de série, commandes audio sur le volant, télédéverrouillage, sièges avant chauffants, rétroviseurs extérieurs chauffants, pommeau de levier de vitesse gainé de cuir, climatiseur et plus. Nous avons aimé les commandes simples et intuitives et l’espace coffre est généreux spécialement dans le modèle 5 portes.

Une base saine

Le modèle GT avec sa suspension arrière multibras maximise l’agrément de conduite et la tenue de route. Il faut savoir que la Forte n’est pas vraiment sportive. Son châssis est sain, ses réactions sur la route sont prévisibles et sa structure rigide. Les 201 chevaux du moteur turbo (qui fonctionne à l’essence régulière) permettent simplement d’avoir plus de puissance sous le pied droit pour une conduite plus agréable. Le modèle 5 portes brille par son espace et sa polyvalence et offre plus d’espace utile que bien des utilitaires de même format pour beaucoup moins de dollars.

Conclusion

Dans un segment de marché dominé par la Honda Civic, la Toyota Corolla, la Mazda 3 et la Hyundai Élantra, la Kia Forte mérite un détour.

Nous avons aimé

Excellent rapport prix/équipement

Bonne tenue de route

Garantie 5 ans/100 000 km

Nous avons moins aimé

Manque de reconnaissance du public

Trop de châssis pour le moteur

Boîte manuelle seulement sur le modèle de base

Un Honda CR-V hybride aux États-Unis

Alors que Honda s’apprête à renouveler son populaire modèle CR-V pour 2020, la compagnie a annoncé qu’une version hybride sera disponible aux États-Unis, mais pas au Canada.

Cette version a été mise en vente en Europe avec succès un peu plus tôt cette année en Europe.

Le moteur hybride sera le même que le modèle Accord et offrira 212 chevaux.

Les modèles à essence vont aussi faire l’objet de quelques mises à jour visuelles avec un style plus audacieux, des roues redessinées et la technologie de sécurité et d’assistance au conducteur Honda Sensing pour toutes les versions.

Honda a annoncé que les deux tiers de ses ventes mondiales d’automobiles proviendraient de véhicules électrifiés d’ici 2030.