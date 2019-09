Mercedes E 53 AMG coupé: si James Bond était allemand

Contrairement à bien des modèles AMG, ce coupé E 53 se veut un peu plus discret et plus élégant dans sa présentation. À vrai dire, au premier coup d’œil, on ne pourrait pas deviner être en présence d’un modèle AMG. Il y a quelques indices qui ne trompent pas comme le tablier avant typique des produits AMG ou les rétroviseurs extérieurs montés sur les portières. C’est toujours un athlète, mais dans un complet Armani.

Beaucoup de technologie

Freinage d’urgence assisté actif, avertisseur de franchissement de ligne, système de détection de somnolence ATTENTION ASSIST, avertisseur de limitation de vitesse sans oublier le système de protection des occupants PRE-SAFE et le nouveau dispositif PRE-SAFE Sound qui, en cas de risque de collision, cette Mercedes prend soin de vous.

Les caméras et de radars améliorés sont capable de lire et de réagir à tous ce qui se passe autour de la voiture et d’adopter le comportement approprié jusqu’à préparer les occupants avant à faire face à un impact latéral en les poussant légèrement vers le côté en vue de réduire le risque de blessures en cas de risque de collision.

Vous aurez besoin de quelques semaines avant de vous faire à l’environnement Mercedes. Le système Comand n’est pas des plus faciles à utiliser, il y a trop de manipulation à l’écran, de nombreux sous-menu. Il y a aussi le levier de vitesse qui se trouve là où on retrouve dans 90% des autres voitures de l’industrie la commande d’essuie-glace.

Confortable et agréable

Le confort prend bien des formes dans un véhicule. Des sièges auz matériaux en passant par l’insonorisation, on se sent bien à bord. Avec une large bande de puissance et pas moins de cinq modes de conduite, il est très facile de personnaliser la conduite de votre E 53. Le mode confort est parfait pour les longs trajets d’autoroute en vous donnant une suspension souple et une plus grande économie de carburant. Vous avez envie de jouer les coureurs automobiles, le mode sport+ remonte l’adrénaline de quelques crans et la E53 devient nerveuse et vive. Le moteur 6 cylindres en ligne est un 3 litres turbo avec

l’alterno-démarreur EQ Boost, qui réunit un démarreur et un alternateur pour former un moteur électrique logé entre le moteur et la transmission. Vous avez donc un moteur de base qui vous donne 429 chevaux et 384 lb-pi de couple. À ces chiffres s’ajoutent ceux de la batterie de 48 volts qui produit 21 chevaux et 184 lb-pi de couple. Au final, vous avez un six cylindres capable d’accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 4,5 secondes

Conclusion

Voiture multifacette, cette E 53 AMG offre à la fois des performances dignes d’une sportive sans verser dans l’absolu. Elle conserve toujours une conduite confortable, peu importe le niveau d’enthousiasme au volant. Belle et racée, elle saura plaire à un large éventail d’amateurs. Le prix de base est de 86 000$ et il faut compter 100 000 $ pour un modèle bien équipé.

Nous avons aimé

Ligne gracieuse

Intérieur soigné

Confort de roulement

Nous avons moins aimé

Suspensions fermes

Système Comand un peu confus

Ciel de toit un peu bas à l’arrière

L’avenir de la Kia Stinger incertain

Modèle unanimement adoré lors de son lancement il y a à peine deux ans, il n’est pas assuré que la Stinger de Kia verra une 2e génération de cette sportive. C’est ce qu’affirmait le vice-président et principal designer de Kia en Allemagne, Gregory Guillaume au Salon de l’auto de Francfort.

Les ventes n’ont jamais décollé tant au Canada qu’aux États-Unis. Même si Kia se s’attendait pas à faire du volume avec un modèle de niche, on souhaitait mieux que cela. Un peu plus de 1 600 ventes au Canada et 11 000 aux États-Unis en 2018 sont loin des attentes. On souhaite poursuivre l’expérience pour une génération de plus chez Kia.