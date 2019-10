Mercedes GLE 2020: beaucoup de chemin parcouru 

Né sous le nom de ML en 1997, le GLE était le premier véhicule Mercedes fabriqué aux États-Unis. La version 2020 représente la 4e génération de cet utilitaire de format moyen. Il fait appel à la même plateforme que le récent modèle GLS. Ce qui veut dire que vous avez un empattement plus long de 80 mm. De ce nombre, 64 mm servent à offrir plus d’espace aux places arrière et offrir pour la première fois une troisième rangée de sièges.

Pas encore de modèle coupé

Plus gros et plus grand que son prédécesseur, le GLE accueille en option pour la première fois une 3e rangée de sièges (pour les enfants). Le style revêt une beauté intemporelle. Sa plateforme empruntée au plus grand GLS offre un espace intérieur plus spacieux. La partie avant assez imposante donne de la prestance et vous avez un choix de roues de 20 pouces de série qui ajoute à cette présence et souligne un caractère robuste.

Un luxe évident

À l’image des plus récentes créations de la marque, le GLE hérite des doubles écrans de 12,3 pouces juxtaposés jumelés au système multimédia MBUX (Mercedes-Benz User Experience ou Expérience). Ce système qui a fait ses débuts dans la Classe A a été amélioré pour le GLE avec une meilleure reconnaissance de la voix, même si le français demande encore un peu de travail. Le poste de conduite est à la fois sportif et élégant. Selon la profondeur de votre portefeuille, vous avez le choix entre plusieurs finitions et contrastes de couleurs. Toutes les surfaces sont garnies de cuir et toutes les commandes offrent un aspect renouvelé. Les 64 mm supplémentaires à l’arrière offrent un espace pour les jambes qui permet pratiquement aux passagers de se croiser les jambes.

Deux choix de moteur pour le moment

Le modèle d’entrée de gamme est le GLE 350 qui vient avec un moteur 4 cylindres 2.0 litres turbo de 255 chevaux. Tous les GLE sont équipés du système de traction intégrale 4Matic de série. L’autre modèle est le GLE 450 mû par un six cylindres électrifié à technologie 48 volts, développant une puissance de 362 chevaux et un couple de 369 lb-pi. La technologie EQ Boost améliore les performances sur de courtes périodes en fournissant 21 ch et 184 lb-pi de plus. L’alterno-démarreur intégré est responsable des fonctions hybrides telles que EQ Boost ou la récupération d’énergie, tout en permettant des économies de carburant.

Très silencieux, le GLE tient aussi très bien la route. Mercedes offre en option le E active body control qui associe la suspension pneumatique à la technologie 48 volts du GLE 450 pour un confort de roulement encore plus grand. Ce système peut réguler individuellement les caractéristiques de suspension et d’amortissement à chaque roue. Cela signifie qu’il contrecarre non seulement le roulis, mais aussi le tangage et le cabrage. De pair avec la fonction de balayage de la chaussée et la fonction d’inclinaison dans les virages, vous avez l’impression que la voiture anticipe vos mouvements.

Conclusion

Avec un prix de départ de 64 000 $ pour une version 350 à 4 cylindres, il faudra allonger 75 000 $ pour une version 450 de base. Le prix de la version 53 n’a pas encore été annoncé, mais attendez-vous à un prix avoisinant les 85 000$.

Forces

Technologie de pointe

E-active body control

Finition impeccable

Faiblesses

Les options coûtent cher

Complexité de la technologie

MBUX qui n’est pas encore convaincant en français

GM a continué de vendre des clés défectueuses de Camaro suite à un rappel

GM a effectué un rappel de clés sur le modèle Camaro en 2014 en raison d’une défectuosité qui permettait une rotation de la clé dans le contact en touchant le genou du conducteur coupant ainsi le moteur, désactivant le moteur et les coussins gonflables.

Une situation embarrassante si vous roulez à 100 km/h sur l’autoroute.

Après vérification, l’organisme américain Consumer Reports a constaté que ces clés défectueuses étaient toujours en circulation auprès du constructeur comme pièce de remplacement.

Et malgré le deuxième rappel en vigueur, des clefs seraient toujours en circulation auprès de détaillants de troisième instance.

Le NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) a pris la relève et va faire une enquête approfondie pour vérifier et appliquer une amende sévère si les directives du rappel de 2014 n’ont pas été suivies.

Ce rappel initial concernait plusieurs modèles et avait causé près de 100 morts aux États-Unis seulement.