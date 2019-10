Hyundai Palisade: retour vers le futur

Cela faisait huit ans que Hyundai n’avait pas offert un utilitaire pleine grandeur depuis que le Veracruz a quitté nos routes en 2012. Voici que pour 2020 un nouveau modèle vient combler ce vide et quel modèle intéressant! Il se nomme Palisade.

Spacieux et silencieux

Le style assez conventionnel des lignes ne prête pas à la critique. On note quelques touches plus modernes dans le dessin de la calandre et le style de la partie arrière. Les modèles haut de gamme profitent aussi d’une signature visuelle à DEL avec des touches de chrome. Peu importe la version qui vous intéresse, toutes les versions reçoivent le même moteur V6 de 3,8 litres avec la transmission automatique à huit rapports. Vous avez en réserve 291 chevaux et 262 lb-pi de couple. Cette mécanique n’a aucune prétention sportive même en sélectionnant, parmi les cinq modes disponibles, le mode sport. La boîte est calibrée pour des passages de rapports imperceptibles qui favorisent une meilleure consommation de carburant. Seul le modèle de base offre deux roues motrices à l’avant. Tous les autres modèles arrivent d’office avec la traction intégrale.

Excellent rapport prix/équipement

Si l’aspect physique ne se démarque pas particulièrement, Hyundai a fait de gros efforts dans la présentation de l’habitacle. Il y a de l’espace pour 7 ou 8 personnes et même la troisième rangée est logeable.

Si les modèles d’entrée de gamme se contentent de jauges analogiques et d’un écran d’information numérique dans la console centrale, la version haut de gamme Ultimate offre un ensemble de jauges numériques de 12,3 pouces. L’écran tactile mesure 8,3 pouces. Vous pouvez aussi choisir des intérieurs deux tons. Les sièges de 2e rangée sont chauffants (sauf le modèle de base) et offrent autant d’espace que les sièges avant. La troisième rangée offre une glissière pour plus d’espace et vous pouvez replier les sièges avec une commande électrique dans l’espace cargo. Le seul bémol réside dans l’exécution très lente de l’opération. La 2e et 3e rangée se replie complètement à plat pour transformer le VUS en camion de déménagement.

Conduite sans faute

Le Palisade a complètement réussi sa mission de donner une impression de luxe avec une finition de qualité et une conduite avant tout confortable et silencieuse. Le V6 s’acquitte de sa tâche sans rechigner. Un tel garabit n’est pas fait pour les petites routes. Il y a un bon transfert de poids en courbe, mais pas plus important que d’autres véhicules de format comparables. Plusieurs modes de conduite sont offerts : Confort, Eco et Sport en plus des modes Sable, Boue et Neige – ce dernier verrouille le différentiel arrière, démarre la Palisade en deuxième vitesse, aiguille les changements de vitesse pour réduire les pertes de traction et envoie 50 à 80% de la puissance du moteur aux roues avant.

Le prix de base pour un modèle à traction débute à 38 500 $. L’option 4 RM est 2 000$ de plus. Notre modèle d’essai Ultimate commande 54 000$ avec pratiquement tout l’équipement désiré avec autant de luxe qu’un VUS allemand. Notre semaine d’essai s’est terminée à 11,4 l/100 km de moyenne.

Forces du Palisade

Spacieux et silencieux

Équipements complets

Douceur et confort de roulement

Faiblesses du Palisade

Quelques plastiques durs

Un style sans relief

Un Hummer électrique

Les écologistes et les amateurs de Hummer pourront peut-être bientôt faire la paix. En effet, l’agence de presse Reuters a laissé entendre que GM souhaiterait remettre la marque Hummer sur la route, mais en version entièrement électrique. GM avait déjà lancé l’idée d’un Hummer électrique en 2008 avec le concept HX, mais la faillite de la marque a jeté ce projet par-dessus bord. Sachant que GM veut augmenter sensiblement sa présence dans les modèles électriques et que la marque Hummer était populaire auprès des Américains, il ne serait pas surprenant que la marque puisse faire un retour. Reuters a même prétendu que ce sera sans soute d’ici deux ans, GM n’a rien confirmé de cette histoire.