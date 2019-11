Kia Soul EV 2020 

Kia se montre très proactif dans la présentation de ces modèles hybrides branchables et électriques. En plus du Niro qui est offert dans toutes les nuances de vert, le Soul utilise le même groupe électrogène pour son modèle 100% électrique. Pour 2020, Kia a aussi rafraîchi le style et fortement amélioré l’autonomie.

La puissance de base s’élève maintenant à 134 chevaux et 291 lb-pi de couple, une augmentation de 35 chevaux et 81 lb-pi de couple respectivement.

Batterie plus puissante

Vous pouvez encore vous procurer un modèle de base avec l’ancienne batterie de 39,2 kWh qui vous donnera une autonomie respectable de 248 km.

Mais Kia offre une nouvelle batterie de 64 kWh qui vous donnera 383 km d’autonomie. Si vous achetez le modèle premium qui débute à 42 695$, vous avez droit à la batterie de plus petite taille et 248 km d’autonomie. Toutefois avec les rabais combinés de 13 000$ la voiture vous coûtera 40 000$ une fois que vous aurez ajouté les taxes, le transport et la préparation de 1 695$ et soustrait le 13 000. Il faudra débourser 51 595$ pour le modèle Limited qui vous donne droit à 383 km d’autonomie.

Un style familier

Nous ne cacherons pas que nous aurions aimé que Kia fasse preuve d’un peu plus d’initiative avec ce nouveau modèle qui ne semble pas différent de l’ancien.

Il est vrai que sa bouille est sympathique, mais pour bien des néophytes, il est impossible de voir une évolution face à l’ancienne génération.

Cela dit , au chapitre de la conduite, il s’agit d’un des véhicules électriques les plus pertinents sur le marché. La conduite est toute en souplesse.

Vous avez quatre modes de conduite, quatre niveaux de freinage régénératif et un système de régénération «intelligent» qui base le freinage sur la vitesse du véhicule devant le Soul EV.

Il existe également une fonction de freinage en attente qui peut arrêter la voiture en utilisant uniquement le freinage par régénération.

La suspension est confortable et l’espace bien pensé. Notre modèle Limited offrait de série un écran tactile multimédia de 10,25 pouces, une chaîne stéréo à six haut-parleurs avec Apple CarPlay et Android Auto et un système de voiture connecté UVO fournissant des informations telles que l’état de la batterie et de la charge, la charge en temps réel et une mise à jour des stations et chargement programmé.

Nous avions aussi droit à une suite d’aides à la conduite comprenant un avertisseur de collision avant avec freinage automatique, un avertisseur de sortie de voie avec assistance de maintien de voie, un régulateur de vitesse intelligent, un avertisseur d’angle mort et un avertisseur de trafic transversal arrière.

Conclusion

Sa forme de petit VUS offre un bel espace et sa conduite est amusante. Si vous n’avez pas le pied droit trop pesant, vous serez en mesure de franchir le cap des 400 km d’autonomie dans de bonnes conditions. Vous n’êtes pas dans l’obligation de choisir notre modèle d’essai vert fluo, vous risquez de vouloir changer de modèle dans six mois.

Forces du Kia Soul EV 2020

Silencieux

Bien aménagé

Confortable

Faiblesses du Kia Soul EV 2020

Faible évolution de style

Prise de recharge mal située

Sièges un peu fermes

