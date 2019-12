Hyundai Venue: dans les petits pots… 

(La Nouvelle-Orléans) Les nouveautés dans le monde des utilitaires continuent à prendre de l’expansion et Hyundai introduit ces jours-ci son nouvel utilitaire d’entrée de gamme qui va se placer sous le récent modèle Kona. Il porte le nom de Venue

Le petit Géant

C’est ainsi que les gens de Hyundai l’ont surnommé le Venue en raison de son aspect assez costaud, sa garde au sol aussi élevée que le Kona (170 mm) et un généreux dégagement pour le toit.

Ses caractéristiques offrent un bel espace de vie pour 4 adultes à l’intérieur et sa longueur totale de 4 mètres laisse aussi assez de place pour les bagages.

Ce Venue est en fait basé sur l’Accent avec une plateforme et des mécaniques similaires. Il offre un moteur 4 cylindres 1,6 litre de 121 chevaux avec 113 lb-pi de couple.

Pour ceux qui insistent pour une boîte manuelle, elle existe uniquement dans la version Essential de base. Les trois autres versions viennent avec une boîte CVT que Hyundai baptise IVT pour Intelligent variable transmission qui simule huit changements de rapports.

Vous allez débourser 17 099$ pour une version manuelle (qui sera difficile à trouver en concession).

Cette même version Essential avec la boîte CVT est à 18 399$. La version Preferred est à 21 499$, la Trend à 22 599 $ et 23 099$ si vous optez pour la peinture deux tons (version Urban edition) et le modèle Ultimate à 24 899 $.

Bien équipé

Fidèle à ses habitudes, Hyundai a inclus beaucoup d’équipements pour le prix. Ainsi, vous obtenez de série dans tous les modèles la suite Apple Carplay et Android auto avec un écran de 8 pouces (qui passe à 10,25 pouces dans les modèles haut de gamme).

Vous avez aussi droit à un système de détection de collisions avant avec détection des piétons, l’assistance au maintien de la voie, un système d’avertissement au conducteur qui avertit ce dernier s’il détecte de la fatigue ou de la négligence. Il y a aussi un avertisseur de collision d’angle mort (optionnel).

À un prix aussi abordable, il n’y a pas de sellerie de cuir, de boiserie ou autre élément haut de gamme. Vous avez toutefois droit à un régulateur de vitesse et l’air climatisé. La version Trend vient aussi en Urban Edition en couleurs deux tons à l’extérieur et un intérieur Denim avec un tissu de couleur denim et un intérieur en similicuir.

Au volant

Malgré son empattement assez court, le Venue est bien planté au sol et le silence à bord est le meilleur de sa catégorie, mieux que le Nissan Kicks, le Toyota C-HR ou le Ford Ecosport. La boîte CVT est agréable en conduite urbaine et laisse seulement échapper quelques fausses notes à plus régime, mais passe le test haut la main.

Tout comme les modèles comparables, il n’y aura pas de version quatre roues motrices du Venue qui possède toute sa puissance aux roues avant.

Il y a par contre un mode de conduite d’hiver en plus des modes Normal, Eco et Sport. Nous n’avons pas testé les capacités de ce mode de conduite en Louisiane, mais Hyundai promet que le Venue n’aura pas peur de la neige. Cela reste à vérifier.

Nous avons aimé

Style audacieux

Habitacle bien insonorisé

Bien équipé pour le prix

Prix réaliste

Nous avons moins aimé

Uniquement 2 roues motrices

Moteur un peu juste

Suspension un peu ferme pour certains

Rappel chez Ford

Ford fait face à d’autres problèmes avec sa nouvelle camionnette Ranger. Le géant américain a rappelé plus de 78 000 nouveaux modèles en Amérique du Nord, dont 5564 au Canada. Le problème relève d’une mauvaise installation des feux concernant les connexions électriques.

Vous avez donc un Ranger qui offre un fonctionnement intermittent des feux ou simplement des feux qui ne fonctionnent pas. Rien de trop dramatique pour la conduite au quotidien, mais c’est déjà le 4e rappel du petit camion Ranger depuis sa mise en marché.

Le National Higway Traffic Safety Administration aux États-Unis a déjà rappelé le Ranger en raison d’un problème de transmission de ceinture de sécurité mal installé du côté passager, et un court-circuit dans le moteur du système de ventilation.