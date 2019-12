Audi RS6: familiale de compétition

(Malibu, Californie) Voici une voiture conçue pour la performance et parfaitement capable de combler les besoins d’une famille. Même si cette nouvelle RS6 en est à sa 4e génération, c’est la première fois qu’elle traverse l’Atlantique et son arrivée suscite un enthousiasme peu commun des amateurs de performances et pour cause. Vous avez sous le capot un V8 4,0 litres turbo de 591 chevaux dignes de performance de voiture exotique.

Tout à la même adresse

Il existe très peu de voitures qui réunissent autant de caractéristiques dans un même modèle. Même si on reconnaît le profil d’une A6 en regardant la voiture, cette RS6 partage uniquement les portes avant et le hayon avec le modèle régulier. Les ailes sont plus larges de 40 mm pour accueillir les pneus de 21 pouces de série ou 22 pouces en option. La RS6 est aussi plaquée au sol avec une calandre béante qui lui donne un petit côté de prédateur. Les proportions sont équilibrées et peu importe de quel angle vous la regardez, cette RS6 est magnifique.

Rapide

Lorsque la Audi RS6 arrivera sur nos routes quelque part à l’automne 2020 (l’Europe commence ses ventes en décembre) la RS6 sera disponible dans une version d’entrée de gamme qui verra sa vitesse limitée électroniquement à 250 km.

Mais, pour un supplément (dont le montant reste à déterminer), vous aurez droit à une RS6 pouvant filer à 305 km/h. Cette voiture vient avec des freins en carbone céramique, le groupe dynamique qui offre une direction sportive et un système de direction à quatre roues en option. Ce dernier accentue la réponse à la vitesse et coupe le rayon de braquage d’un mètre à bas régime. Les freins viennent avec des rotors à 10 pistons et des pneus P285/30R22 aux quatre coins, une véritable machine de course. Le système quattro toujours au poste envoie 60% de la puissance aux roues arrière et 40% à l’avant, ce qui accentue la sensation de propulsion. Toutefois, le système peut envoyer jusqu’à 85% de la puissance en arrière ou jusqu’à 70% vers les roues avant si les conditions l’exigent et selon le mode de conduite utilisé.

Conduite surprenante

Pour une utilisation au quotidien, la suspension pneumatique est plus confortable. La hauteur de conduite est de 10 mm inférieure à celle de l’A6 et elle chute de 10 mm supplémentaires à haut régime, plutôt pratique quand vous avez un bolide capable de rouler à 305 km/h. Vous avez droit aux modes de conduite Confort, Auto et dynamique et vous constaterez une véritable différence dans la conduite. Vous avez aussi deux boutons de préréglages RS1 et RS2. Dans les deux cas, vous configurez chaque paramètre de la voiture, moteur, suspension, direction et placer le tout dans la mémoire RS1. Une véritable bête de course aux bonnes manières.

Conclusion

Il faut savoir qu’en plus d’avoir assez d’espace de rangement (565 litres ou 1680 avec les sièges abaissés) pour partir en vacances en famille, vous pouvez aussi faire un 0-100 km/h en 3,6 secondes et rouler à plus de 300 km/h. Qui a dit que vous ne pouviez pas tout avoir? La RS6 arrive à l’automne 2020 et il faudra mettre de côté 150 000$, mais c’est réellement une machine d’exception.

Audi RS6: Nous avons aimé

Finition sans reproche

Puissance sidérante

Tenue de route extraordinaire

Audi RS6: Nous avons moins aimé

Prix élitiste

Plein potentiel inutilisable sur nos routes

Forte dévaluation à prévoir

Chevrolet va vendre sa nouvelle Corvette à perte

Difficile de croire qu’une voiture sport exotique se vende à perte. C’est pourtant ce qu’a annoncé GM au magazine américain Motor Trend. Chaque Corvette qui va se vendre sous la barre des 80 000$ en devise américaine sera déficitaire. Le représentant de GM, qui a voulu rester anonyme a souligné que le prix de base fixé à 59 900$ américain pour la version de base de la Corvette de 8e génération va grimper en 2021 et encore en 2022.

Cette stratégie de prix plus abordable était planifiée dans le but de ne pas choquer les amateurs qui n’auraient pas aimé voir une trop grande différence de prix entre le modèle sortant (la C7) et la nouvelle C8. Chevrolet va appliquer la théorie de la grenouille dans l’eau tiède en remontant graduellement le prix pour faire moins mal aux amateurs et potentiels clients. Il y aura aussi les modèles Z06 et ZR1 qui eux seront rentables dès leur arrivée sur le marché.