Nissan Sentra 2020: Gardien de la tradition

(Malibu, Californie) La Sentra fait partie du paysage automobile depuis 1982. Nissan a depuis cette date vendu plus de six millions d’unités à travers le monde et nous présente pour 2020 la huitième génération de cette compacte qui a pris du volume.

Plus élégante

La plateforme est nouvelle et les proportions sont plus généreuses. Elle est quelques centimètres plus basse et plus large pour mieux faire sentir sa présence. La calandre V-motion, qui définit maintenant tous les modèles de la famille, obtient la place d’honneur à l’avant avec les phares à DEL plus mince.

Nissan offre même des combinaisons de couleurs deux tons qui ajoutent un brin d’inédit à la gamme. Cette taille, plus imposante, marque le retour imminent de la Versa comme modèle d’entrée de gamme, sans doute l’an prochain, pour remplacer la Micra qui nous quitte en 2020.

Bon apport technologique

Le Nissan Safety Shield 360, une suite de six systèmes avancés d’aide à la conduite, est de série sur tous les modèles.

Le bouclier de sécurité 360 comprend le freinage d’urgence intelligent avec détection des piétons, l’avertissement d’angle mort (BSW), l’alerte de trafic transversal arrière (RCTA), l’alerte de franchissement de ligne (LDW), l’assistance aux feux de route (HBA) et le freinage d’urgence intelligent arrière (RIEB).

Également de série, l’alerte de porte arrière (RDA), 10 coussins gonflables supplémentaires et la vigilance intelligente du conducteur (I-DA). On peut aussi compter sur NissanConnect avec Apple CarPlay et Android Auto, un écran couleur de 8 pouces avec contrôle multitouche, système audio à 6 haut-parleurs, démarrage à distance du moteur et climatisation automatique à deux zones.

Boîte manuelle toujours offerte

Le vieux moteur 4 cylindres de 1,8 litre a laissé sa place à un nouveau moteur 2 litres. Enfin, pas tout à fait nouveau. On retrouve ce moteur dans d’autres produits Nissan comme le Qashqai. Il offre dans le Sentra 149 chevaux et 146 lb-pi de couple.

Les amateurs de boîtes manuelles seront heureux d’apprendre que le Canada continue d’offrir un modèle à trois pédales, mais seulement dans la version de base S.

Nous n’avons jamais été des amateurs des boîte CVT qui demandent un long moment avant d’entrer en action après avoir sollicité l’accélérateur et font crier le moteur dans une cacophonie de bruit disgracieux. Nissan n’a pas encore beaucoup évolué à ce chapitre. Face à certains concurrents, les boîtes CVT ne sont toujours pas agréables à utiliser. Il faut avoir le pied léger pour ne pas trop faire souffrir ses tympans.

Silencieuse et confortable

Deux aspects positifs sont à noter en prenant place à bord : le silence de roulement et le confort des sièges.

La circulation et le bruit du vent ont été réduits grâce à une meilleure étanchéité des portes et des fenêtres et plus de matériaux insonorisant.

Nissan a également étendu son offre de sièges zéro gravité pour l’inclure dans la nouvelle Sentra.

Si la transmission CVT n’est pas un exemple de plaisir au volant, elle offre toutefois une excellente économie de carburant. Vous allez obtenir une économie évaluée à 8,0 L/100 km en ville / 6,0 sur route / 7,1. Si la boîte manuelle est plus agréable à utiliser, il faudra payer un peu le prix à la pompe avec une moyenne de 9,4 L/100 km en ville, 6,4 sur la route et une moyenne 8,0.

Forces

Silence de roulement

Excellente économie d’essence

Disponibilité d’une boîte manuelle

Faiblesses

Boîte CVT qui demande encore du travail

Bonne en tout, excellente en rien

Quelques chevaux de plus au moteur seraient les bienvenus

La Honda Civic, toujours recherchée

Selon les plus récentes données 2019 tirées de la liste annuelle des véhicules les plus recherchés d’autoHEBDO.net, la Honda Civic demeure au numéro un des véhicules les plus recherchés au Québec pour une troisième année consécutive, tandis que la Toyota Corolla et la Mazda 3, également des modèles compacts, se sont également classés dans les 10 premières places du palmarès québécois.

Parmi les autres faits saillants de 2019, on note le classement du Honda CR-V et de la Toyota Corolla, classées respectivement au deuxième et au quatrième rang, au Québec, une forte montée par rapport à leur cinquième et neuvième place en 2018. Toujours au Québec, la Chevrolet Corvette a sorti la Mercedes-Benz Classe C du palmarès (6e rang en 2018), ce qui suggère un intérêt renouvelé pour certains modèles classiques. Au Canada anglais, c’est le F-150 qui occupe la première place au podium alors qu’il est 3e au Québec.