Porsche Cayenne e-Hybrid 2019: La voie royale 

Si le passage à l’électrification prend toutes sortes de formes dans le monde automobile, Porsche a choisi la manière radicale avec le nouveau Taycan et y va de manière plus subtile avec le Cayenne.

La plus récente addition à la famille est un modèle hybride rechargeable aux ambitions modestes.

En effet, le e-hybrid avec sa batterie de 14,1 kWh annonce 44 kilomètres d’autonomie dans de bonnes conditions.

C’est 30% mieux que l’ancienne version, mais au-delà de l’autonomie, les 455 chevaux provenant de la puissance combinée du V6 turbo de 3,0 L et du moteur électrique et les 516 lb-pi de couple offrent une réserve de puissance qui rend sa conduite extrêmement agréable. Vous serez capable de franchir les 100 km/h en seulement 5 secondes et ce, malgré les 424 livres de batteries sous le véhicule tout en maintenant une moyenne de consommation qui tourne autour de 8,0 litres aux 100 km.

Confort et exécution

L’habitacle est à l’image du reste de la gamme des produits Porsche.

Le prix de base de cette version hybride commence à 91 700$, mais, il est impossible de trouver ce modèle en concession.

Notre modèle d’essai bien équipé avec des sièges baquets sport multidirectionnels chauffés et ventilés avec fonction de massage disponible, d’un superbe système audio Burmester de 1455 watts et d’une nouvelle génération d’affichage tête haute était plutôt de 125 000$.

C’est un fort prix à payer pour un modèle hybride. Toutefois, ce Cayenne ne fait aucun compromis tant dans la performance que le confort et la tenue de route.

Il montre ses touches d’appartenance à la famille électrique avec ses étriers de frein «vert acide» et des accents assortis autour du véhicule.

Il ne sacrifie rien en terme de performances, mais sacrifie un peu pour le rangement.

C’est en effet sous le coffre que logent les batteries et la capacité de chargement passe de 745 à 645 litres.

Conduite à la carte

Au volant, vous pouvez être aussi gentil ou agressif que vous le souhaitez.

En mode E-Power, le Cayenne fonctionne uniquement à l’électricité. Il y a aussi un mode de maintien pour économiser la batterie et le E-Charge pour la recharger en conduisant.

Le mode Auto hybride sélectionne la meilleure combinaison de sources d’alimentation pour maximiser l’efficacité.

En sélectionnant Sport ou Sport Plus vous avez une voiture sport entre les mains avec une suspension pneumatique et des roues directionnelles à l’arrière qui offrent une conduite très inspirée.

Le mode hybride est le plus pertinent pour une conduite en ville et vous devriez rester en mode sport le reste du temps. Il offre des réflexes plus affûtés au Cayenne.

Malgré le poids et la conduite parfois musclée, notre semaine d’essai s’est terminée à 8,3 l/100 km de moyenne. Un chiffre remarquable pour une telle machine.

Conclusion

Avec cette nouvelle version de son modèle Cayenne hybride, Porsche a atteint une belle maturité.

Naturellement, il faut avoir un compte en banque bien garni, mais pour ceux qui craignaient toujours le compromis dans le choix d’un modèle hybride, cette question ne se pose plus avec le nouveau e-hybrid.

Forces du Porsche Cayenne e-Hybrid 2019

Puissance

Tenue de route

Consommation

Faiblesses du Porsche Cayenne e-Hybrid 2019

Prix élevé

Moins d’espace cargo

Une voiture électrique pour Sony

Le géant de l’électronique a causé une certaine surprise lors du CES, le Consumer Electronics Show de Las Vegas la semaine dernière en présentant une voiture électrique. De toute évidence inspiré du modèle 3 de Tesla, ce n’est pas de la forme, mais du fond qu’il faut discuter.

La voiture est en fait une vitrine pour toute la technologie reliée à l’automobile que Sony amène sur le marché en ce moment.

Vous y trouvez plus de 30 capteurs qui scrutent le périmètre de la voiture; un écran à l’intérieur qui fait toute la largeur du tableau de bord; des éléments pour surveiller les occupants; une chaîne audio de grande qualité et autres dispositifs.

Nous n’avons pas vu de prise pour un walkman ni de PlayStation à l’arrière.

Selon les responsables de Sony, cette voiture n’ira pas en production, mais l’exercice démontre à quel point les grands joueurs des communications sont intimement liés au monde automobile et qu’il est facile pour les Apple, Google, Microsoft et autres géants qui contrôlent déjà une partie de ce marché de venir brouiller les cartes.