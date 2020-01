Jeep Grand Cherokee: pour affronter les cônes orange

La Grand Cherokee trône au sommet de la gamme Jeep depuis le début des années 1990, lorsqu’il a remplacé le Grand Wagoneer.

2020 Jeep® Grand Cherokee Summit 2020 Jeep® Grand Cherokee Summit 2020 Jeep® Grand Cherokee Limited X

Depuis lors, il est devenu progressivement de plus en plus haut de gamme, de sorte qu’il se mesure maintenant à certains des VUS de luxe les plus désirables à un prix plus abordable.

Contrairement à plusieurs produits de la famille FCA, les produits comme le Wrangler et le Grand Cherokee conservent une bonne valeur de revente.

Toutefois, l’espérance de vie est plus courte que certains concurrents japonais, mais l’expérience au volant est positive et avec les années le moteur Pentastar V6, qui équipait notre modèle d’essai de la semaine, est devenu fiable.

Changement pour 2020

Pour 2020, les versions Altitude, Upland, Limited X et High Altitude ont disparu.

Il reste donc les modèles Laredo, Limited, Trailhawk, Overland, Summit, SRT et Trackhawk. Nous avons fait l’essai du modèle de base Laredo qui est le plus abordable de la famille à un peu plus de 45 000$ et sachez qu’il est assez facile d’aller chercher des rabais chez FCA.

Bien équipé

À ce prix, vous avez droit à une liste assez exhaustive d’équipements de série: rétroviseurs latéraux chauffants, jantes en aluminium de 17 pouces, phares antibrouillard, phares automatiques, feux arrière et éclairage intérieur à DEL, sellerie en tissu, chaîne audio à six haut-parleurs, écran de 7,0 pouces, volant et levier de changement de gainé de cuir, climatisation automatique à deux zones, siège du conducteur à 12 réglages électriques avec soutien lombaire à quatre directions, siège du passager avant rabattable à plat, afficheur numérique de la jauge numérique de 7,0 pouces, volant inclinable et télescopique, Apple CarPlay et Android Auto, entrée automatique sans clé passive, capteurs d’aide au stationnement arrière et surveillance des angles morts avec alerte de trafic transversal arrière. Jeep propose un groupe d’options Protech qui ajoute certaines aides à la conduite électronique. Un ensemble hors route apporte des éléments tels que des plaques de protection et des pneus tout-terrain aux modèles autres que Trailhawk. Il existe également un système de divertissement à l’arrière et la chaîne stéréo à 19 haut-parleurs.

Conduite rassurante

Le V6 de 3,6 litres offre 295 chevaux et 260 lb-pi de couple, une puissance plus que suffisante pour transporter sans effort les occupants. Dans une ville dominée par le piètre état des routes et des nids-de-poule capables de provoquer une hernie discale, le Grand Cherokee est rassurant. Sa hauteur de caisse et sa garde au sol absorbent sans effort les inégalités de la route et le rouage intégral se moque de l’hiver.

Vous avez aussi une conduite à la carte grâce aux différents modes de conduite dont automatique, neige, sable ou la roche avec une réponse de la transmission appropriée.

Sur les plus longs trajets, les sièges sont confortables et juste assez moelleux et la suspension ne perdra pas ses moyens si la route devient plus sinueuse, mais le Grand Cherokee n’a pas de prétentions sportives, c’est hors route que les produits Jeep brillent.

Finalement, notons que notre semaine d’essai s’est terminée à 13,1 litres aux 100 km de moyenne, une consommation assez élevée, heureusement on peut rouler à l’ordinaire.

Forces

Habileté hors route exceptionnelle

Performances à la hauteur

Confort général appréciable

Faiblesses

Modèle vieillissant

Consommation élevée

La fiabilité à long terme

Nissan annonce le prix de sa Sentra 2020

À l’occasion du Salon international de l’auto de Montréal, Nissan a annoncé les prix de la nouvelle Sentra 2020, qui arrivera chez les concessionnaires en février. Cette 8e génération de berline qui a vu le jour en 1982 débute à 18 798$.

Elle sera offerte en cinq versions: S, S Plus, SV, SR et SR Premium. Toutes les versions sont équipées d’un moteur 4 cylindres à DACT de 2,0 l développant 149 ch et un couple de 146 lb-pi.

Nouveauté pour 2020, toutes les versions accueillent de série le bouclier de sécurité à 360 degrés de Nissan, qui regroupe les six systèmes avancés d’aide à la conduite suivants: le système de freinage d’urgence intelligent avec détection de piétons, le système d’avertissement sur l’angle mort, le système d’alerte de trafic transversal, le système de détection de sortie de voie, les phares à assistance aux feux de route et le système de freinage d’urgence intelligent en marche arrière. Sont également offerts de série l’alerte de portières arrière, les 10 coussins gonflables complémentaires et l’alerte intelligente vigilance conducteur.

Prix de détail suggérés par le fabricant pour la Nissan Sentra 2020 :

Sentra S manuelle à 6 rap.

18 798$ CA

Sentra S Plus Xtronic

20 598$ CA

Sentra SV Xtronic

21 998$ CA

Sentra SR Xtronic

23 998$ CA

Sentra SR Premium Xtronic