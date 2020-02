BMW M850 xDrive 2020: sportive 4 places

Habituellement, les modèles dans la catégorie Gran Turismo offrent un poids imposant, un moteur puissant et pas vraiment d’espace pour 4 personnes car les places arrière sont étriquées. Cette M850 en version 4 portes règle ce problème.

Plus pratique

D’un point de vue design le Gran Coupe est sans doute le modèle le plus convivial de la gamme dans la famille des modèles de la Série 8, c’est aussi le plus pratique. Face à la version 2 portes, le Gran Coupe est plus long de de presque 23 cm, plus large de 3 et plus haut de 5 cm. Cela a permis d’offrir une ligne de toit plus élancée dans le style d’une «fastback». Vous avez 4 portes et de l’espace à l’arrière pour accueillir deux adultes.

Intérieur

L’habitacle transpire le luxe par tous ses orifices. Tout le décor respire le cuir de Merino qui vient en option (3500$) dans notre 850 d’essai. La banquette arrière est divisée en deux parties (40/20/40) et se rabat pour offrir plus d’espace de chargement. Comme vous êtes chez BMW, il y a aussi cet environnement sportif qui est toujours présent. Ça se voit dans le confort des sièges moulants et ajustables à l’infini. Vous avez un écran d’instruments configurable de 12,3 pouces et un affichage tête haute. Inutile de vous dire que sur le siège du conducteur, votre torse se gonfle rapidement, on se sent important au volant d’un tel bolide.

Toujours un V8 qui a du répondant

En parlant de chevaux, la M850 Gran Coupe fait appel au même V8 4,4 litres turbo que l’on retrouve dans d’autres modèles de la famille. Il offre ici 523 chevaux et 553 lb-pi de couple qui passent par une boîte automatique à huit rapports et une transmission intégrale.

Notre essai s’est déroulé en plein hiver et nous sommes en mesure de vous affirmer que malgré sa garde au sol qui est assez basse, le système intégral est efficace. Nous n’avons pas été en mesure de vérifier les allégations de BMW qui affirme que la M850 est capable de faire un 0-100 km/h en 4 secondes, mais à en juger par les quelques accélérations sur les bretelles d’autoroutes, nous n’avons aucun doute que c’est possible.

Si vous voulez faire sentir votre présence, ce V-8 est équipé de série d’un système d’échappement sport à clapets contrôlé, adapté aux modes de conduite tranquille ou sportif de la Série 8, la note d’échappement en mode Sport Plus risque de perturber vos voisins.

Les Allemandes et la technologie

Comme nous sommes chez les Allemands, la technologie occupe une place de choix dans la conduite. Vous avez par exemple un système de contrôle électronique de la transmission capable d’utiliser les données du système de navigation pour modifier les caractéristiques de changement de vitesse en fonction des conditions de conduite du moment.

La M850 possède un embrayage électronique qui transfère entièrement le couple entre les roues avant et arrière et des amortisseurs adaptatifs de série et toutes les aides à la conduite électronique imaginables. Croyez-le ou non à plus de 121 000$, il y a des options comme un système audio Bowers and Wilkins qui ajoute 4900$ à la facture ou encore le groupe M Technologie à 1500$ ou le cuir de Merino à 3500$.

Forces de la M850

Mécanique et accélération puissante

Technologie de haut niveau

Bon espace aux places arrière

Faiblesses de la M850

Toit un peu bas à l’arrière

Beaucoup d’électronique à apprendre

Options coûteuses

Genesis présente son premier VUS

GV80

Il se nomme GV80. Il a été développé en collaboration entre les studios Genesis Design situés en Corée du Sud, aux États-Unis et en Allemagne. Il arrive avec la traction intégrale de série au Canada. Il est livrable avec deux moteurs 2.5 litres ou 3.5 litres turbo.

Le GV80 présente la première application au monde de la technologie de suppression active du bruit routier (RANC), qui réduit considérablement le bruit de la route pendant la conduite. Une autre technologie inédite est un siège conducteur à mouvement actif qui contient sept cellules d’air: une caractéristique qui réduit la fatigue des longues heures de conduite.

La commande de confort à une touche, réglable à partir de la première rangée, permet une relaxation de niveau limousine dans les sièges de la deuxième rangée. Des sièges chauffants et ventilés sont disponibles dans les deux premières rangées.

4 ou 6 cylindres

Un quatre cylindres en ligne de 2,5 litres et un V6 de 3,5 litres. Les spécifications complètes du véhicule seront annoncées lors du lancement. La suspension à commande électronique avec prévisualisation de la route, une autre première Genesis, aide à fournir aux passagers un confort de conduite optimal en reconnaissant à l’avance les informations sur la route à venir via la caméra avant.

Vous avez aussi toutes la gamme des aides à la conduite électronique y compris une conduite semi-autonome de Niveau 2. Le GV80 arrivera en concession au 2e trimestre de 2020. Les prix seront annoncés quelques sdemaines auparavant.