Cadillac Escalade 2021: changement d’orientation

Il est sur la route depuis 1999. Symbole des chanteurs de rap et du mouvement hip-hop, c’est à ces gens que Cadillac est redevable pour le succès de l’Escalade. Pour 2021, une nouvelle génération et de belles innovations, mais pas sous le capot.

Technologie OLED

Voici la pièce maîtresse du véhicule : OLED (Organic Light Emitting Diode) ou un écran incurvé à diode électroluminescente organique. En termes plus simples, il s’agit d’un écran incurvé qui offre deux fois la densité de pixels d’un téléviseur 4K. Le système comprend trois écrans: un centre d’information du conducteur sur le panneau de commande de 7,2 pouces de diagonale, un écran de groupe de 14,2 pouces de diagonale derrière le volant et un écran d’infodivertissement de 16,9 pouces de diagonale. L’écran n’est pas plus épais qu’une feuille de papier et sa courbure positionne les écrans pour une visibilité optimale. Cadillac est le premier constructeur à utiliser cette technologie.

Système de navigation avec réalité augmentée

Offert en option, ce système permet d’offrir une vue en direct de la rue devant le véhicule qui est projetée sur l’écran central avec des clignotants et d’autres informations directionnelles superposées sur la scène. Par exemple, une voix vous dit «tourner à gauche» en passant par les haut-parleurs de gauche pour accentuer davantage les instructions de navigation – avec le volume augmentant à l’approche du virage.

Conduite autonome Super Cruise évoluée

Le Super Cruise aide à garder les conducteurs engagés en détectant et en signalant quand les conducteurs doivent prêter plus d’attention à la route. Les améliorations technologiques permettent au conducteur d’effectuer un changement de voie en utilisant le clignotant pour indiquer la direction du mouvement souhaité.

Système audio AKG

Vous avez de série un système AKG Studio qui comprend 19 haut-parleurs, dont un grand caisson de basses fermé, alimenté par un amplificateur à 14 canaux. En option, le système AKG Studio Reference disponible avec 36 haut-parleurs alimentés par trois amplificateurs qui délivrent 28 canaux, offrant une expérience d’écoute étonnamment nette. Le système haut de gamme offre aussi un système de communication entre passagers avec micro intégré qui permet de se parler sans crier dans le véhicule.

Plus d’espace pour bouger

Construit sur un châssis de camion depuis ses débuts, celle nouvelle génération utilise enfin une suspension indépendante à l’arrière. On retrouve donc un plancher plat, une nouvelle architecture et de nouvelles technologies de châssis qui ont considérablement élargi l’espace intérieur, offrant 40% d’espace supplémentaire pour les jambes à la troisième rangée et une augmentation de 80% de l’espace de chargement maximal derrière la troisième rangée dans le modèle de longueur standard. L’espace pour les jambes à la troisième rangée augmente de plus de 10 pouces, donnant à l’Escalade l’une des troisièmes rangées les plus spacieuses du segment.

Un moteur Diesel en option

Pour la toute première fois, l’Escalade est également offert avec un moteur turbodiesel de 3,0 L Duramax en option qui vient, vous l’aurez deviné, du camion Silverado. Vous aurez 277 chevaux pour 460 lb-pi de couple. L’offre de base demeure le V8 de 6,2 litres avec 420 chevaux et 460 lb-pi de couple. Les deux moteurs sont associés à une transmission automatique à 10 vitesses avec commande électronique de changement de vitesse.

Le retour du Hummer…électrique!

Cible de choix des environnementalistes, l’exubérant Hummer, qui a quitté la route depuis plus de 10 ans, a annoncé son retour au dernier Super Bowl, sans toutefois dévoiler ses attraits physiques. Ce n’est pas un canular, c’est sous le sigle de GMC que l’illustre camion va faire un retour, mais sous une forme 100% électrique. Aucune date précise de mise en marché n’a encore été annoncée. GM s’est contentée de donner quelques statistiques alléchantes comme la puissance des batteries qui atteindra 1000 chevaux, un couple de 11 500 lb-pi et une accélération de 0 à 60 milles à l’heure (ou 97 km/h) en 3 secondes.

Nous aurons droit à un camion et sa forme sera dévoilée au public le 20 mai prochain. GMC a déclaré dans un communiqué que le Hummer électrique sera construit à l’usine de Detroit-Hamtramck qui va se consacrer uniquement à la chose électrique. Le plan devrait aussi produire un VUS Cadillac, le véhicule qui va remplacer la Chevrolet Bolt, ainsi que d’autres comme le Taxi Cruise Origin. Une usine de batteries annoncée l’année dernière, qui sera située à Youngstown, en l’Ohio, pourrait servir le Hummer qui sera sur les routes en 2022.