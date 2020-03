Toyota 4Runner: un vrai camion

Le 4Runner a fait ses débuts en 1984 où il n’était à l’époque rien de plus qu’une camionnette avec une boîte fermée en fibre de verre.

Cinq générations plus tard, il se conduit encore comme un camion, il repose toujours sur un châssis à échelle, mais le véhicule a beaucoup évolué dans son aménagement. On ne peut en dire autant de la conduite.

Si vous pratiquez sur une base régulière des sorties en mode tout-terrain, vous êtes au bon endroit; c’est dans ce domaine qu’il excelle. Toutefois, sur la route, la conduite demeure encore aléatoire et la tenue de route approximative.

Plusieurs modèles

On retrouve les livrées SR5, TRD Off-Road, Limited, Venture et TRD Pro. Chacune met à contribution un moteur V6 de 4 litres qui remonte aux calandres grecques, mais offre l’avantage d’être quasi indestructible.

Ce dernier est associé à la dernière transmission automatique à cinq rapports sur le marché et la traction intégrale de série. Toutes les variantes sont configurées de façon à recevoir cinq personnes, sauf le Limited qui peut en accueillir sept.

Toyota a ajouté de série en 2020 les applications Apple CarPlay et Android Auto, l’entrée passive sans clef, deux zones pour la climatisation automatique, un écran d’informations de 4,2 pouces pour le conducteur et deux ports USB pour les passagers arrière. La suite Toyota Safety Sense P qui vient elle aussi de série propose des feux de croisement automatiques, le régulateur de vitesse adaptatif, la détection de collision avant avec freinage d’urgence automatique, de même que l’alerte des sorties de voie. Les versions Off-Road et TRD Pro ajoutent des extra pour le hors route comme le différentiel arrière pouvant être bloqué, le système de conduite multi-terrain qui permet au véhicule de ramper pour se sortir d’impasse, une suspension signée Kinetic Dynamic, et de la protection supplémentaire sous le véhicule.

Intérieur sans fioriture

L’aménagement permet un espace généreux pour 4 adultes avec un enfant dans le milieu en arrière si besoin est. La position de conduite est assez basse et les vitres très hautes, ce qui réduit la visibilité. Il faut admettre que les plastiques durs abondent, mais ils sont résistants et passeront haut la main l’épreuve du temps. Sur la route, même en ligne droite, on se voit dans l’obligation d’être vigilant et de corriger la trajectoire. Le véhicule plonge indûment dès que l’on touche les freins et se penche avec excès dans la moindre courbe. Le rayon de braquage digne d’un autobus vous donnera quelques maux de tête si vous stationnez en ville. Il vous sera difficile de faire moins que 14 à 15 litres aux 100 km de moyenne. En revanche, les 270 chevaux ne vous laisseront pas tomber et la fiabilité de cette vieille mécanique est légendaire.

Conclusion

Le 4Runner est un vestige d’une autre époque. On doit garder cela en tête au moment d’en faire l’acquisition, mais c’est aussi cela qui fait son charme. Soyez avertis que le 4Runner est aussi un des véhicules les plus volés sur le marché. Il est préférable de bien le protéger et de préférence de le garder à l’abri des regards aussi souvent que possible. Vous ne voulez pas perdre plus de 50 000$ d’investissement.

Toyota 4Runner: forces

Grande fiabilité

Excellent véhicule hors route

Avale les nids-de-poule avec aisance

Toyota 4Runner: faiblesses

Direction imprécise

Roulis imposant en courbe

Moteur V6 gourmand

Une nouvelle Élantra en 2021

C’est la semaine prochaine en Californie que Hyundai va présenter devant un groupe de concessionnaires la 7e génération de l’Élantra. On le voit avec les plus récentes créations du géant coréen, Hyundai veut se démarquer visuellement. C’est un pari audacieux, car si visuellement un modèle frappe l’imaginaire, il est rare que ces dessins passent bien l’épreuve du temps. Toutefois, il offre l’avantage de sortir du lot et c’est ce que Hyundai cherche à faire dans un segment de marché qui offre des modèles aussi populaires que la Honda Civic ou la Toyota Corolla. Hyundai a fait savoir que l’audace ne se limite pas au design extérieur, mais va aussi passer par un habitacle plus avant-gardiste. On parle d’un écran double intégré dans la console centrale et une partie de l’écran du système multimédia au bloc d’instruments avec moins de boutons et une atmosphère plus épurée. La date de commercialisation n’a pas encore été annoncée, mais il s’agira d’un modèle 2021.