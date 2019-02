Oscars : pour l’implantation des galas sans animateur

Dimanche soir, pour la première fois en trente ans, la cérémonie des Oscars de l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences était présentée sans animateur en raison du congédiement de Kevin Hart quelques semaines avant la soirée.

En 1989, lors de la 61e cérémonie, la soirée n’était pas reluisante et l’idée de le faire sans animateur n’était plus dans la tête de l’organisation depuis. C’est un peu le même son de cloche dans la plupart des grands galas car on mise presque toujours sur la popularité d’animateurs vedettes pour vendre la remise. Mais après la soirée d’hier, pourrait-on revoir la formule et préconiser cette façon de faire plus expéditive pour remettre des prix?

Loin de moi l’idée de dire que la soirée était parfaite, dès les premières notes de Queen avec Adam Lambert en ouverture de gala, on se doutait que cette aventure ne serait pas consensuelle. Mais on a quitté les ondes un peu après 23h00 dimanche soir et tous les prix ont été remis à la télévision contrairement à la tentative de relayer quatre prix durant les pauses publicitaires pour gagner du temps.

C’était simple et efficace à défaut d’être flamboyant et à l’image d’un animateur donné.

Je suis le premier à dire que les galas sont superflus à la télé et voués à mourir d’une mort lente en raison de la chute des cotes d’écoute. Éventuellement, quand le modèle changera, les diffuseurs vont s’éloigner de ces longues soirées coûteuses qui ne font pas bouger l’aiguille. D’ici là, je prendrais bien une réduction de temps drastique dans tout ceci.

Vous me direz que Louis-Josée Houde est la meilleure portion du Gala de l’ADISQ, par exemple, mais serait-on plus malheureux s’il n’y était pas et que la remise de prix durant 1h30, environ, avec quelques prestations bien senties et rien de plus?

C’était la force de la soirée des Oscars dimanche. On retient quelques performances touchantes, dont celle de Lady Gaga et Bradley Cooper, et on donne la place aux lauréats. Il y aura toujours des débats sur le choix des gagnants, mais on peut difficilement être contre l’idée de remettre le gala entre les mains des lauréats au lieu d’ajouter du fla-fla et de la paillette à outrance pour divertir à tout prix.

Gardez ça court et droit au but, c’est une formule gagnante.

Watch this amazing performance of Shallow by Lady Gaga and Bradley Cooper at the #Oscars Simply amazing! pic.twitter.com/cdox2884ZE — JFK Resolute Ent. (@JFKResoluteEnt) February 25, 2019

