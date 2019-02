Une deuxième vie pour un vieux toutou

Quand je suis invitée chez quelqu’un et qu’il y a un chat ou un chien dans la maison, je suis la personne gossante qui se met à parler avec une petite voix aiguë et qui joue sans cesse avec pitou ou minou, quitte à manquer des bouts du party. Vous voyez le genre? J’adore les animaux.

Âgées de 6 et 11 ans, ma sœur et moi avions réussi à convaincre ma mère d’aller chercher un chaton à la SPCA. Je me demande encore aujourd’hui comment on est parvenues à cet exploit, puisque ma mère avait peur de pratiquement tout ce qui a du poil et qui se déplace à quatre pattes. Mais l’amour d’une maman n’a pas de limite et c’est pour ça qu’on a adopté, par une froide journée de décembre, la petite Fluppy qui avait été trouvée seule, abandonnée dans la neige. Elle a été mon premier animal, un rêve devenu réalité.

Puis il y a eu Nala et Sushi et maintenant Patsy, ma chatte sévèrement anxieuse d’aujourd’hui 4 ans et demi qui ne se laisse approcher que par moi et qui terrorise les visiteurs. (Je vous ai déjà parlé d’elle dans cette chronique et celle-ci aussi… oui, j’aime beaucoup mon chat!)

Mon amour des poilus additionné au rêve de p’tit gars de mon chum d’avoir un chien rendaient évident qu’on adopterait un pitou un jour ou l’autre. Ce jour est arrivé sans que je m’y attende, vendredi. Le matin au travail, une collègue m’a parlé de Max, un vieux Golden Retriever qu’elle avait vu à la SPA de l’Estrie. Ses maîtres, qui l’aimaient et s’en étaient bien occupé durant presque 10 ans, devaient déménager en résidence pour aînés. Ils avaient essayé de lui trouver une nouvelle famille dans leur entourage, mais personne ne pouvait le garder. Ça leur faisait énormément de peine de le quitter.

J’avais la gorge nouée juste en entendant son histoire alors je me suis dit qu’il fallait que je rencontre ce chien. Sur l’heure du lunch, j’ai donné rendez-vous à mon chum au refuge. On a pris une marche avec le vieux Max et on a gratté sa grosse face: il adorait ça. Ç’a été le coup de foudre. À 16h, il y avait officiellement un nouveau membre dans notre famille.

Il reste probablement 3 ou 4 années à la vie de notre chien et c’est une réalité qui refroidirait beaucoup de gens à l’idée d’adopter. Mais les animaux méritent eux aussi de finir leur vieux jours entourés d’amour et de soins. Bien entendu, ils ont le museau blanchi et moins d’énergie, mais ils sont tellement attachants et reconnaissants. Ils sont souvent moins cute que les chiots et les chatons des annonces de papier de toilette, mais ils ont autant d’affection à donner.

Bref, nous voulons offrir à Max la plus belle fin de vie qui soit et nous avons sauté dans l’aventure à pieds joints. La période d’adaptation sera longue; tant pour lui, qui attendait encore le retour de ses maîtres le nez collé dans la vitre de son enclos quand on l’a vu pour la première fois au refuge; tant pour nous, qui devons rendre la cohabitation de notre chatte anxieuse et de notre vieux chien la plus agréable possible. Un défi demandant, mais aussi vraiment gratifiant.

Une fois de plus, avec l’histoire de Max, je suis convaincue qu’un animal devrait être adopté, pas acheté.