La réussite étudiante au cœur du plan d’action

Qu’il en soit conscient ou non, le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, a un énorme poids sur les épaules: l’ensemble du monde collégial attend de connaître les balises pour la rentrée d’automne qu’il doit rendre publiques au cours des prochains jours. En plus de 50 ans d’histoire des cégeps, jamais les directives d’un ministre n’auront été aussi attendues que cette année. D’autant plus que le temps presse, car il est minuit moins une à l’horloge de la rentrée collégiale 2020.

Une rentrée historique

En pleine pandémie, cette rentrée revêt un caractère exceptionnel et historique. Les directives du ministre seront-elles à la hauteur des attentes? Bien franchement, si l’on se fie à ses interventions plutôt erratiques depuis le début de la crise, il y a lieu d’avoir de sérieux doutes. Bien sûr, l’urgence d’agir en pleine crise peut lui servir d’excuse. Cependant, l’excuse ne tiendra plus pour ce qui concerne la planification de la rentrée 2020. Le temps de l’improvisation est terminé!

Le ministre et son entourage ont eu tout le temps nécessaire pour bien réfléchir à la situation et nous espérons que cela va se traduire par des mesures qui tiendront compte de la réalité vécue sur le terrain, tant pour le personnel que pour les étudiantes et les étudiants. C’est simple, il faut un plan de match sérieux qui détonnera avec les cafouillages et hésitations des derniers mois.

Oser mettre de côté le non-essentiel

Un plan dont le cœur sera la réussite des étudiantes et des étudiants. Le ministre doit reconnaître que la prochaine année collégiale va se dérouler dans un contexte hors de la normale, un contexte qui oblige à faire les choses autrement. À titre de représentantes et de représentants du personnel collégial (personnel enseignant, de soutien et professionnel), nous croyons que les cégeps doivent se concentrer, au cours des prochains mois, sur leur mission première qu’est la réussite étudiante et mettre de côté, pour un temps, les autres tâches connexes.

Les énergies de tout le personnel doivent être en effet consacrées à l’accomplissement de cette mission essentielle. Il faut donner au personnel enseignant la marge de manœuvre et les moyens nécessaires pour trouver des solutions créatives et attrayantes dans le respect de leur autonomie professionnelle. Il faut permettre au personnel professionnel d’accueillir les élèves du secondaire et de répondre à leurs besoins dans le contexte d’une rentrée peu banale. Il faut réfléchir avec le personnel de soutien aux difficultés que poseront à coup sûr la combinaison de l’enseignement traditionnel en classe et l’enseignement à distance, tout en préservant un environnement sécuritaire et convivial pour toutes et tous.

La nécessité de faire des choix

Se consacrer à l’essentiel, ça veut également dire accepter de mettre de côté la mise en application des plans stratégiques, les révisions et évaluations de programmes qui exigent temps et énergie aux professionnels et aux enseignants qui devraient plutôt se consacrer à la réussite des étudiants. Voilà autant de tâches moins urgentes que l’on peut mettre sur pause pour au moins six mois sans causer trop de dommages. On y reviendra lorsque la tempête sera passée.

Bien sûr, cette priorisation ne plaira pas à tout le monde. Mais nous vivons des temps exceptionnels qui nécessitent de faire des choix. M. Roberge, vous devez aujourd’hui faire le choix de la réussite étudiante et l’exprimer clairement, sans aucune ambiguïté.

Vous devez, pour ce faire, vous mettre notamment en mode écoute, vous, le ministère et les directions d’établissement. Vous devez entendre ce que celles

et ceux qui font vivre les cégeps au quotidien, c’est-à-dire les membres du personnel, ont à proposer comme solutions concrètes aux défis qui se présentent.

La concertation est en effet plus que jamais requise dans nos établissements. La collaboration avec les personnels sera cruciale cet automne et elle devra se faire en continu, car s’il existe une certitude sur cette session, c’est qu’elle sera marquée par d’incessants ajustements.

Le temps de la confiance est venu

En terminant, Monsieur le Ministre, nous vous invitons à faire confiance aux membres que nous représentons, le personnel de nos cégeps. Ce sont ces gens qui, au cours de la dernière session, ont su s’adapter au prix d’immenses efforts à d’énormes difficultés imprévues pour faire passer la réussite des étudiantes et des étudiants avant toute autre considération. Ils méritent votre respect, de même que les étudiantes et les étudiants, qui ont fait preuve d’une remarquable persévérance qui doit être soulignée.

Lucie Piché, Fédération des enseignantes et enseignants de cégep (FEC-CSQ), et deux autres signataires