Bon, je vais me coucher sans avoir les résultats de l’élection des conservateurs, pas même un drone d’élection! Par contre, j’ai eu droit au discours d’adieu d’Andrew Scheer, le chef sortant.

Plutôt que de nous donner des arguments ‘’trumpistes’’ sur les méchants qui veulent défier Dieu en votant en faveur des avortements, des gais, du réchauffement de la planète, de ceux qui s’inquiètent de la multiplication des petits pipelines de l’Ouest, tous ceux avec des pensées de gauche, poison de la belle pensée conservatrice à la mode réformiste… Un peu plus, il se serait vanté d’être sans masque!

Je l’écoutais et je me disais: «Arrêtez-le, quelqu’un! Il va finir par me faire apprécier Justin!»

Non, ce n’était pas un discours rassembleur, Andrew nous aura fait Sheer jusqu’au boutte!

Avec ses pensées Mc Cartystes, il m’a fait dégringoler longtemps en arrière dans le temps. Pas étonnant que les fous armés de leur paranoïa massacrent les enfants dans les écoles plus efficacement que toutes les Covid19, chassent les moineaux à la mitraillette, les rhinocéros en hélicoptère, et les ours avec des T34 pour nous parler ensuite de leurs libertés individuelles, de la réduction des élus et des pouvoirs publics afin de voir s’épanouir ces phénomènes-là.

En sa compagnie, j’ai effectué un retour dans le passé quand j’entendais les démagogues arabes parler des droits sacrés de certains représentants de l’OLP, du FPLP,du FPDLP, de la SAIKA et de toutes les organisations créées de toutes pièces pour extirper du Liban la dernière goutte de sang des juifs et des catholiques au profit des paradis d’Allah…

Le chef conservateur sortant a, sans en avoir l’air, donné l’impression, qu’il réglait ses comptes avec Che Guevarra, Trudeau… et son propre parti!

Il ne lui restait plus qu’une chose à faire, c’est de retourner en confinement et d’écrire ses mémoires, entouré de sa famille nucléaire qui n’en méritait pas autant.

Alberto delBurgo