M. Legault, oui il faut reconfiner!

Une cinquantaine de cas de la COVID-19 dans une dizaine d’écoles de Québec la semaine dernière. Autres éclosions dans les bars du Québec, et de plus en plus fréquentes. Éclosions encore et encore dans d’autres CHSLD et autres résidences pour aînés.

Et tous ces Québécois qui disent non aux mesures sanitaires que vous préconisez. Tous ces sans-masques sur deux pattes qui représentent un réel danger, mais qui n’en ont rien à foutre.

Tous ces jeunes cégépiens ou universitaires qui se collent les uns aux autres comme des sangsues et qui se croient immunisés et invincibles face au coronavirus et qui se transforment sous nos yeux en de potentiels transmetteurs du virus, et ce, face aux plus vulnérables d’entres-nous, ceux-là à la santé fragile et l’ensemble des aînés, bien entendu.

M. le Premier Ministre, je vous annonce que je débarque du déconfinement. Je me replonge en mode confiné. Je me reconfine! Donc, le déconfiné que j’étais ne le sera plus à partir d’aujourd’hui. Je ne sortirai de chez moi que pour l’essentiel. Trop déçu !

Déçu de ce relâchement qui prévaut actuellement au Québec. Déçu de l’irresponsabilité qui est devenu le lot de plusieurs d’entre-nous. Déçu du je m’en foutisme ambiant.

M. Legault, je vous sait hésitant. Je crois comprendre que vous êtes aussi déçu. Alors faudrait passer du stade de la réflexion à celui de l’agir.

Vous parlez de reconfiner partiellement le Québec. Alors faudrait passer à l’acte maintenant et non pas dans la semaine des quatre jeudis. Et cela avant que la situation n’empire à nouveau. Avant une potentielle deuxième vague appréhendée du vorace virus qui, semble t-il, ne relâche pas, lui!

Yvan Giguère