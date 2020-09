Venu(e) au Québec pour la laïcité

Plusieurs se questionnent encore la pertinence de la Loi sur la laïcité de l’État. Or, c’est cet espace laïque que sont venus chercher plusieurs néo-Québécoises et néo-Québécois en immigrant au Québec. Voici quelques uns de leurs témoignages, confiés dans le cadre de l’adoption de la loi. Ces réponses apportent une perspective différente alors que des représentants plus orthodoxes de groupes religieux contestent la loi en Cour supérieure.

Je suis Canadienne et Québécoise d’origine algérienne. Pour moi la laïcité est un principe fondamental, une nécessité et une urgence pour protéger les citoyens les uns des autres. Les Québécois aussi ont souffert des diktats de la religion chrétienne.

Mais grâce à la Révolution tranquille, menée par des militants québécois et tous ceux qui se sont sacrifiés, ils sont parvenus à séparer complètement la religion de l’État, l’Église de l’école et de sortir de l’obscurantisme religieux. Cependant, les acquis de cette révolution ne sont pas protégés. On peut les perdre facilement et revenir en arrière comme nous sommes déjà en train de le faire.

Hakima Djermoune, inspectrice au contrôle de la qualité pharmaceutique

J’ai grandi à Kaboul en Afghanistan un pays où la moitié de la population est invisible, cachée sous des burqas ou derrières les murs des maisons. En arrivant au Québec comme réfugié il y a 36 ans, j’ai bénéficié de l’accueil des Québécois qui ont fait beaucoup pour séparer l’État de la religion. Pour moi, à l’époque, le Québec avait toujours été comme ça. Je ne connaissais pas son histoire ni la place qu’avait occupée le religieux dans mon pays d’accueil. Dès mon arrivée, les femmes avaient déjà une place importante dans la société et il est primordial que le Québec continue d’avancer dans la même direction qui est celle de l’égalité entre les hommes et les femmes. Pour moi, c’est la laïcité qui en est garante. Il est difficile de comprendre à quel point les religions sont opprimantes et qu’aucune ne reconnaît la juste place de la femme. […] La laïcité ne brime personne ni aucune pratique religieuse, c’est l’inverse!

Zabi Enayat-Zada, co-auteur de Afghan et musulman, le Québec m’a conquis avec Carolyne Jannard

Je suis né en Algérie et luttais déjà pour la laïcité. J’ai choisi d’immigrer au Canada parce que c’était un pays laïque, mais je suis arrivé en plein questionnement sur la laïcité. La laïcité de l’État est importante car elle permet à chacun de vivre sa croyance, sa vie comme il l’entend. La laïcité, soit la séparation entre ce qui est politique et ce qui est religieux, permet cette neutralité, cette liberté. La laïcité est l’un des principes fondamentaux de la démocratie. […] La laïcité est fondamentale pour construire une société plurielle, citoyenne et ouverte

sur des valeurs universelles.

Kamel Amari, journaliste à TQ5

LYNE JUBINVILLE PRÉSIDENTE PAR INTÉRIM DE POUR LES DROITS DES FEMMES DU QUÉBEC