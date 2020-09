Pour des villes plus transparentes

En 2020, les municipalités sont vouées plus que jamais à prendre leur place comme palier décisionnel de proximité, ainsi qu’à devenir un lieu incontournable de la démocratie citoyenne. Elles sont maintenant appelées à travailler au développement économique, à l’attractivité, à la qualité de vie et à la préservation de nos milieux naturels. À travers ces transformations du rôle des municipalités, il est devenu crucial de réévaluer les processus démocratiques pour que les décisions ayant une portée significative pour les citoyens soient présentées, expliquées et débattues de la manière la plus ouverte et transparente possible.

Présentement, dans plusieurs villes du Québec, la transparence est souvent mise à mal car plusieurs conseils municipaux délibèrent chaque semaine en secret sur des enjeux de première importance lors de séances plénières à huis clos. Parfois, de véritables décisions politiques s’y prennent et ce, sans que la population ni les médias ne soient au courant. La population ne peut alors connaitre le positionnement individuel des élu.e.s qui les représentent, ni les raisons qui ont poussé un conseil municipal à pencher pour une option plutôt qu’une autre. Parfois, la population n’est informée que lorsque les décisions sont déjà prises, et il est alors souvent trop tard pour agir. Enfin, certains projets issus d’un réel besoin exprimé par des citoyen.ne.s ne seront jamais analysés ni débattus publiquement, car rejetés par une majorité d’élu.e.s à huis clos.

En tant qu’élues municipales et élus municipaux provenant de partout au Québec, nous souhaitons que le gouvernement québécois agisse dès maintenant pour restaurer une plus saine démocratie municipale. Il doit, entre autres choses, établir des règles claires pour encadrer les séances de travail à huis clos et favoriser davantage les délibérations publiques. Certains sujets, tels que les litiges, les possibles acquisitions ou ventes d’immeubles et de terrains par la ville ou la gestion des ressources humaines devront rester confidentiels pour des raisons évidentes mais les autres sujets devraient être débattus publiquement, pour le bénéfice et la compréhension de tous. La confiance envers les élus municipaux n’en serait que renforcée et l’intérêt pour les séances du conseil renouvelé. Rappelons qu’en Ontario, les séances à huis clos sont proscrites par la loi, sauf dans de rares exceptions. Pourquoi serait-ce différent au Québec?

Outre le déficit démocratique qu’impliquent les délibérations à huis clos, celles-ci sont aussi, trop souvent, le lieu de comportements d’intimidation et d’exclusion envers les élu.e.s qui osent exprimer des idées différentes de la majorité. Des délibérations ouvertes permettraient d’éviter la mise en place de conditions propices à de tels comportements. Alors que des caucus formels existent pour les gouvernements provincial et fédéral afin de permettre aux membres d’un même parti de se positionner politiquement sur des enjeux, une confusion des genres s’est installée dans nos municipalités. En effet, le fonctionnement politique de nos villes s’apparente parfois à celui d’un parti unique où toute forme d’opposition est réprimandée. De plus, les rencontres à huis clos ne sont pas que liées à des stratégies politiques: les fonctionnaires des municipalités sont présents lors de ces rencontres pour communiquer de l’information essentielle sur les dossiers en cours. Il devient dès lors encore plus questionnable de permettre aux conseils municipaux et/ou aux maires et mairesses de choisir d’exclure de ces rencontres des personnes élues par la population.

Cette situation a assez duré. Si le gouvernement ne fait rien pour établir des règles claires, nous craignons que plusieurs candidatures de qualité s’empêchent de se présenter aux prochaines élections. Le désintérêt pour la politique municipale risquerait alors de s’amplifier et le cynisme citoyen d’augmenter. La transparence dans le monde municipal n’est plus une option, elle est nécessaire, particulièrement face aux défis croissants auxquels devront faire face nos municipalités dans les prochaines années.

Évelyne Beaudin, conseillère municipale et conseillère désignée à Sherbrooke

Virginie Proulx, conseillère municipale à Rimouski

Barbara Potvin, conseillère municipale au Canton de Bedford

Pierrette Messier, conseillère municipale au Canton de Bedford

Julie Daigneault, conseillère municipale à Chambly

Mario Lambert, conseiller municipal à Chambly

Louisette Langlois, mairesse de Chandler

Denis Pelchat, conseiller municipal à Chandler

Louise David, ex-conseillère municipale à Chandler

Michel Trottier, conseiller municipal et chef de l’opposition à Laval

Odette Hébert, ex-conseillère municipale à Lac-Simon

Xavier Léger, conseiller municipal chef de l’opposition à Longueuil

Justine McIntyre, chef de Vrai Changement Montréal

Émile Grenon Gilbert, conseiller municipal à Mont-Saint-Hilaire

Jacques Portelance, conseiller municipal à Otterburn Park

Sylvie Fortin Graham, ex-mairesse de Saint-Agapit

Jean-Marie Desroches, conseiller municipal à Saint-Charles-sur-Richelieu

Jean-François Fortin, maire de Sainte-Flavie, et l’ensemble du conseil municipal

Renée Rouleau, ex-mairesse de Saint-Georges-de-Clarenceville

Maryline Charbonneau, conseillère municipale à Saint-Jean-sur-Richelieu

Nathalie Lasalle, conseillère municipale à Saint-Jérôme

Loïc Blancquaert, conseiller municipal à Saint-Lambert

Maïté Blanchette-Vézina, mairesse de Sainte-Luce, et l’ensemble du conseil municipal

Simon Périard, maire de Saint-Paul-de-la-Croix

Jean Lemay, conseiller municipal à St-Valérien-de-Rimouski

Jovette Taillefer, ex-conseillère municipale à Saint-Valérien-de-Rimouski

Mylène Vézina, conseillère municipale à Saint-Valérien-de-Rimouski

Caroline Desbiens, conseillère municipale à Terrebonne

André Fontaine, conseiller municipal à Terrebonne

Nathalie Lepage, conseillère municipale à Terrebonne

Marc-André Michaud, conseiller municipal et conseiller désigné à Terrebonne

Robert Morin, conseiller municipal et conseiller désigné à Terrebonne

Claude Ferron, conseiller municipal à Trois-Rivières

Denis Roy, conseiller municipal à Trois-Rivières

Mariannick Mercure, conseillère municipale à Trois-Rivières

Jackie Smith, cheffe de Transition Québec

Jean Rousseau, conseiller municipal et conseiller désigné de Démocratie Québec

Frédéric Lapointe, fondateur de la Ligue d’action civique