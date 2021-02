Masque avec fenêtre pour tous !

Montréal, le 1er février 2021

Destinateurs: Expert.e.s-chercheur.e.s universitaires

Professionnel.le.s de la santé

Professionnel.le.s en orthophonie

Professionnel.le.s en psychologie

Responsables de Garderies et Centres de la petite enfance

Éducatrices en services de garde

Destinataires: M.François Legault, Premier ministre du Québec

M.Mathieu Lacombe, Ministre de la Famille

Docteur Horacio Arruda, Directeur national de santé publique et sous-ministre adjoint à la Direction générale de la santé publique au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST)

Auteur: Cynthia Gagnon, Ph.D., Docteure en psychologie

Carine Boudreau, enseignante, École secondaire Henri-Bourassa

Sophy Forget Bélec, Présidente de l’Association québécoise des Milieux familiaux éducatifs privés

Objet: Masque à fenêtre transparente réutilisable/artisanal en petite enfance

Depuis le début de la pandémie du coronavirus, le port du masque chirurgical est devenu obligatoire par les professionnels œuvrant dans les services éducatifs à la petite enfance, soit auprès des enfants âgés de 0 à 5 ans.

Dans les dernières semaines, des lettres ouvertes interrogeant les effets néfastes possibles du port du masque chirurgical sur le développement langagier et sur le développement socio affectif des enfants d’âge préscolaire ont été diffusées sur la place publique.

Dernièrement, la Députée de Sherbrooke, Madame Christine Labrie a obtenu un engagement de la part du gouvernement à rendre accessible les masques avec fenêtre pour le personnel des services de garde éducatifs et des écoles travaillant auprès des poupons(c.-à-d. de 0 à 18 mois)et des enfants a besoin particuliers.

Bien qu’il s’agisse d’un premier pas dans cette cause, celui-ci n’en demeure pas moins insuffisant.Ainsi, trois problèmes se présentent face à cette situation. Premièrement, bien que la compagnie Prémont débute finalement sa production de masques à fenêtre transparente approuvés par Santé Canada et certifiés ASTM F2100 niveau, les délais de livraison les rendant accessibles aux services de garde sont à ce jour inconnus. Deuxièmement, leurs coûts nettement supérieurs aux masques chirurgicaux actuels les rendent inaccessibles pour les services de garde. Troisièmement, ces masques devraient aussi être accessibles pour le personnel œuvrant auprès des enfants de 18 mois à 5 ans.

En effet, par l’interaction avec les éducatrices, les services de garde jouent un rôle primordial comme médiateur auprès de l’enfant dans l’accomplissement des tâches développementales lui permettant d’atteindre les jalons développementaux associés à leur âge. C’est entre 18 mois et 5 ans que se produisent des étapes cruciales au regard du développement du langage, de l’expression d’émotions plus complexe (c.-à-d. fierté, honte, jalousie, culpabilité, l’altruisme, l’empathie, etc.), de l’apprentissage de comportements prosociaux et d’habiletés sociales comme la capacité d’entrer en relation avec les autres et la gestion des conflits.

En cachant le bas du visage, les masques chirurgicaux empêchent la détection de signaux nécessaire à l’acquisition du langage, à l’analyse et à l’imitation des émotions. Pour apprendre à exprimer, détecter et gérer leurs émotions, les enfants doivent d’abord observer ces émotions chez l’adulte pour ensuite arriver à les imiter et à expérimenter leurs réactions.

Les études longitudinales, développementales et psychopathologiques portant sur l’effet de traits apathiques (c.-à-d. diminution de l’intérêt et de l’expression émotionnelle) sur le développement émotionnel des enfants sont claires: en l’absence d’un modèle de régulation et d’expression émotionnelle, les enfants développent des lacunes sur le plan de la détection, de l’expression et des comportements sociaux.

Aussi, avec les masques chirurgicaux, les enfants ne voient pas non plus les mouvements de la bouche permettant l’observation et l’imitation labiale nécessaire à la formation et à l’apparition des sons et des mots. Les études scientifiques portant sur le développement du langage et des comportements sociaux et prosociaux vont dans le même sens: l’apprentissage des enfants est non seulement favorisé, mais aussi facilité par l’observation des réactions faciales et des mouvements de la bouche des adultes. Par conséquent, avec de tels masques, les enfants sont moins portés à imiter les sons qu’ils entendent et sont donc à risque de développer des retards de langage. Sans compter que dans certains milieux l’absence de repères du visage pour de longues périodes, s’ajoutant à un contexte familial et socio-économique appauvri, risque de se traduire en une sous-stimulation de certains enfants, avec des conséquences encore plus désastreuses en ce qui concerne l’égalité des chances, et ce, en comparaison avec les autres enfants déjà affectés.

De manière à optimiser le développement et l’apprentissage des enfants, ceux-ci ont besoin de conditions adéquates et propices. La situation actuelle ne permet pas un tel contexte. Avec la pandémie qui perdure, et la nécessité de porter des masques chirurgicaux, des effets négatifs, à court et à moyens terme, sur le développement des enfants de tous les âges sont attendus.Par ailleurs, bien qu’un récent vaccin semble prometteur et qu’une faible proportion de la population dite vulnérable se le verra administrer sous peu, le moment où vaccin sera disponible à toute la population est encore inconnu. Dans la période critique qu’est la petite enfance, chaque journée compte et il est impératif de pallier dès maintenant les risques développement aux déjà encourus.



Déjà, les éducatrices en services de garde rapportent observer des différences avec les années précédentes au regard de l’évolution et du développement des enfants. Certaines mentionnent par exemple, une plus grande difficulté chez les enfants à reproduire certains sons ou à nommer les objets.D’autres rapportent, un retard sur le plan du langage. D’autres indiquent observer plus d’insécurité et une adaptation plus longue chez les enfants qui commencent la fréquentation d’un service de garde.