Pour un meilleur allégement de la dette fiscale générée par la pandémie

Nous sommes les personnes à faible revenu, les travailleurs autonomes et les gens de la classe ouvrière, les personnes financièrement vulnérables du Québec et du Canada, ainsi que les organisations et groupes qui soutiennent cette population. Ce n’est pas un secret que les personnes à faible revenu ont été touchées de manière disproportionnée par la pandémie COVID-19. Nous sommes la tranche de population qui a été la plus touchée par la perte d’emplois, les coupes sévères dans nos revenus et nos moyens de subsistance; nous sommes même plus susceptibles de contracter le virus en raison de notre statut social, nos conditions d’habitation et nos emplois. Nous sommes également les travailleurs essentiels au salaire minimum. Nous sommes épuisés, nous sommes terrifiés et pourtant nous faisons toujours de notre mieux pour limiter les impacts du virus sur nos communautés, notre pays et notre province.

Nous vous écrivons parce qu’après avoir accepté les prestations d’urgence offertes par nos gouvernements (acceptées malgré nous en raison de nos situations), nous sommes maintenant confrontés aux conséquences de l’acceptation de cette aide avec le début de la saison des déclarations de revenus 2020. Nos gouvernements fédéral et provinciaux sont fiers d’administrer un régime fiscal juste et équitable pour tous les Canadiens. Le traitement par le gouvernement du CERB / ​​CESB / CRB dans le calcul des avantages et des primes pour les contribuables n’est ni juste ni équitable.

Les Canadiens à faible revenu et les Québécois ne devraient pas être frappés par une énorme dette fiscale à laquelle ils n’étaient pas préparés. Le manque d’éducation vis-à-vis les déductions et savoir à quoi s’attendre pour la saison des impôts aux niveaux provincial et fédéral a été un énorme oubli. La ministre fédérale de l’Emploi, Carla Qualtrough, a même déclaré que « la période des impôts va être difficile », reconnaissant que la plupart des gens n’ont pas et n’ont pas pu mettre de l’argent de côté, ainsi que les fonctionnaires l’appelant « une saison des impôts pas comme les autres ». Il y a des particuliers et des familles qui épargnent autant qu’ils le pouvaient pour leur dette fiscale, ainsi que ceux incapable de mettres des sommes de coté, malgré la difficulté d’équilibrer le coût de la vie en évolution avec la pandémie comme par exemple: magasiner au même endroit pour réduire les déplacements et la propagation de la communauté, dépenser de l’argent pour les services de livraison pour protéger nos proches et les travailleurs essentiels, dépenser de l’argent en services médicaux pour essayer de réduire l’impact de la pandémie sur la santé mentale, et la liste continue…

Cela n’inclut pas les autres obstacles sociaux et économiques auxquels les contribuables à faible revenu sont confrontés, même en l’absence de pandémie. Il y a encore de nombreux contribuables qui n’ont pas été en mesure de trouver du travail, qui perçoivent des prestations et qui ne savent pas ce qui les attend. Il va également sans dire que la pandémie est toujours en cours. Une facture fiscale plus importante que prévu a un impact énorme sur les personnes à faible revenu, dont un grand nombre de personnes qui sont déjà susceptibles d’avoir des dettes existantes.