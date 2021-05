La polarisation des ressentis et la loi 96 du Québec: une analogie

Certains anglophones semblent avoir du mal à tolérer, voire à accepter, l’«omniprésence» francophone dans la Belle Province, son identité culturelle et historique, en rappelant à cette minorité francophone qu’elle a «perdu» la bataille des plaines d’Abraham (comme si c’était un problème à ce stade). Certains prétendent même que c’est à cette époque que les deux groupes fondateurs «concernés» se sont «mariés», soit avant même que le Traité de Paris ne formalise le tout en 1763…

Selon cette logique, les francophones semblent être un de leurs trophées, un peu comme ces hommes qui ont des pulsions sexuelles démesurées et qui pensent que tout ce qu’ils salissent leur appartient (pardon pour l’image crue, mais je vous prie de continuer avec moi encore un peu). Sans trop réfléchir à la notion de «consentement» de ce moment historique, pour qu’il y ait eu un «mariage», il faudrait que nous nous mettions d’accord ensemble sur la date de son anniversaire…

Alors que «l’épouse» [Québec] demande un moyen d’être responsable de son propre avenir (et que certains prétendent que c’est un divorce), «le patriarche» [reste du Canada] est très contrôlant et semble avoir peur qu’elle aille trouver «l’amour» ailleurs (ou de rester une sorte de mère monoparentale). Pendant ce temps, «les enfants» (je pense ici aux Néo-Canadiens et aux Premières Nations) doivent supporter les chamailleries et les bêtises du couple…

Les Français et les Britanniques (nos mères patries), ayant abandonné leurs responsabilités dans ce conflit, nous ont non seulement laissé le devoir de respecter les traités signés avec les Premières Nations, mais ils nous ont aussi abandonné comme deux solitudes qui refusent de s’entendre. Des siècles plus tard, maintenant que nous sommes livrés à nous-mêmes, nous pourrions être devenus des parents aussi mauvais et négligents qu’eux.