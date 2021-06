Notre responsabilité environnementale s’étend au-delà de nos entrepôts et de nos magasins

Par Anthony Amiel, président de Corbeil Électroménagers

Depuis sa fondation en 1949, Corbeil s’est imposée comme le spécialiste des électroménagers, une entreprise précurseure qui devançait souvent les tendances et les besoins de ses clients. Depuis plusieurs années, c’est sur un tout autre terrain que Corbeil souhaite être à l’avant-garde, celui de l’engagement social et environnemental. En tant que chef de file de la distribution d’électroménagers, nous avons une responsabilité dans la lutte contre les changements climatiques et souhaitons rappeler en cette Journée mondiale de l’environnement, l’importance de participer activement à cet effort collectif.

Cette démarche est aujourd’hui inscrite au cœur de nos engagements et nous sommes fiers d’avoir amorcé depuis plusieurs années un réel changement. La fin de vie des appareils est certainement le plus gros défi auquel nous nous sommes attaqués. Pour cette raison, en plus de nos actions déjà mises en place, nous avons pris une part active dans l’établissement d’une véritable filière de recyclage et de valorisation des appareils électroménagers avec la création de GoRecycle! dont nous sommes membres fondateurs. Nous nous sommes aussi associés à PureSphera, une entreprise d’ici spécialisée dans la récupération et le recyclage des gaz contenus dans les appareils réfrigérants domestiques, forts émetteurs de gaz à effet de serre.

Ainsi, nous lancerons à la fin du mois, pour la troisième année consécutive, l’Opération Récupération à l’occasion de la période du déménagement, afin de ramasser les vieux électroménagers pour leur donner une seconde vie ou recycler leurs composants et préserver ainsi l’environnement. Pour rendre le tout possible, nous avons créé la Brigade Corbeil, une équipe mobile qui parcourt les rues de Montréal.

Nous avons été à même de constater qu’il n’est pas chose facile pour les particuliers de se départir adéquatement de leurs vieux électroménagers, nous mettons donc à la disposition de tous qu’ils soient clients ou non de Corbeil, les moyens dont ils ont besoin pour faciliter et favoriser le recyclage des électroménagers, et ce gratuitement. Lorsqu’on sait qu’un vieux frigo peut contenir l’équivalent de 3,5 tonnes de CO2, soit les émissions d’une voiture ayant parcouru 17 000 km, il est vraiment lieu de se dire que l’abandon des électroménagers réfrigérants est une réelle catastrophe environnementale.

L’an passé, l’Opération Récupération avait permis de collecter et recycler 101 électroménagers, dont 55 appareils réfrigérants. Rien que pour les appareils réfrigérants, cela représente 3 550 kg de métaux, 465 kg de plastique et 367 kg de mousse polyuréthane valorisés, lesquels ont évité de trouver le chemin des sites d’enfouissement. Devant le succès rencontré, nous avons décidé pour cette 3e édition de doubler la capacité de collecte avec un deuxième camion, car pour Corbeil, l’environnement est davantage qu’une bonne cause. C’est une responsabilité qui s’étend au-delà des portes de nos entrepôts et de nos magasins.

Qui plus est, nous avons également fait de nombreux changements au sein même de notre organisation avec la volonté de faire notre part et en fin de compte, une différence notable. Par exemple, nous utilisons une solution innovante, pour nous permettre de limiter les distances parcourues pour la gestion de nos livraisons et rendre les itinéraires plus économes. À cela s’ajoutent la suppression des circulaires au profit d’infolettres numériques, des investissements auprès de diffuseurs et de créateurs de contenus locaux, pour ne nommer que ceux-ci.

Notre action environnementale s’étend aujourd’hui sur l’ensemble du parcours client, de la publicité à l’expérience en magasin, de la livraison à la fin de vie des appareils électroménagers. L’environnement est l’affaire de tous et, en tant qu’entreprise citoyenne, nous continuerons nos efforts pour réduire notre empreinte à son plus strict minimum.