Mise à l’essai: des écouteurs modernes à souhait

Avec un isolement du monde extérieur imbattable, un design confortable, des microphones d’une qualité inégalée et plusieurs fonctionnalités avancées, le casque à réduction du bruit NC 700 de Bose est le meilleur sur le marché.

Bose s’y connait en matière de réduction active du bruit. Son fondateur, le Dr Amar Bose, a littéralement inventé la technologie à la suite d’un vol trop bruyant à son goût en 1978. L’entreprise a lancé le premier casque antibruit pour les pilotes d’avion en 1989, et elle a longtemps dominé le marché grand public avec sa gamme QuietComfort.

Alors que de plus en plus de concurrents maitrisent maintenant cette technologie, Bose revient à la charge avec son nouveau NC 700, un modèle adapté aux besoins des acheteurs actuels. Les écouteurs étaient après tout auparavant conçus pour écouter de la musique. Désormais, on les utilise aussi pour découvrir des baladodiffusions, faire des appels téléphoniques et interagir avec son assistant vocal.

La technologie de réduction active du bruit n’est d’ailleurs pas seulement utilisée ici pour vous isoler du monde extérieur. Elle s’assure aussi que vos interlocuteurs vous entendent bien, même si vous êtes dans un environnement bruyant. C’est pratique pour les appels téléphoniques, mais aussi pour parler avec Alexa, l’Assistant Google ou Siri (sur iOS), qui sont accessibles grâce à un nouveau bouton sur le côté de l’appareil.

500$ Le prix du casque à réduction du bruit Bose NC 700.

Si les Bose QC-35 n’offraient auparavant qu’un simple interrupteur sur l’oreillette, les NC 700 sont d’ailleurs quant à eux plus complexes. Un bouton permet de contrôler la connexion Bluetooth 5.0 et un autre d’ajuster la réduction du bruit (pour entendre le nom des stations de métro lorsque c’est nécessaire, par exemple). Il est aussi possible d’effectuer des gestes sur l’oreillette droite pour contrôler sa musique. Je ne suis pas un grand amateur des fonctionnalités du genre, mais il est au moins difficile de les activer par erreur, contrairement à d’autres casques sur le marché.

Une seule fonctionnalité manque en fait à l’appel : j’aurais apprécié un capteur pour détecter lorsqu’on retire le casque pour mettre la musique automatiquement sur pause, comme avec les Airpods d’Apple. Dommage.

Le plus important est toutefois que leur qualité audio est comme toujours excellente, avec un son juste peu importe le volume et un profil sonore équilibré. Il s’agit aussi à mon avis du

meilleur casque pour la réduction du bruit. Un environnement de bureau cacophonique devient instantanément paisible. Et même si quelques fréquences continuent de se faire entendre dans les transports (métro et avion, par exemple), il est possible d’écouter un balado sans devoir pour autant mettre le volume au maximum. Ceux qui peuvent se permettre le NC 700 ne regretteront pas leur achat.