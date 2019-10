Les nouveaux Pixel 4 et Pixel 4 XL sont de bons téléphones intelligents, dont les innovations les plus audacieuses ratent toutefois la cible.

Après l’excellent Pixel 3, dont les prouesses photographiques ont conquis la presse spécialisée l’année dernière, les attentes envers le Pixel 4 de Google étaient élevées. Dans l’ensemble, le téléphone ne déçoit pas. Ses performances sont à la hauteur, son design est joli – j’aime tout particulièrement sa finition orange – et son appareil photo continue de se démarquer par la qualité de ses portraits et de ses clichés à la noirceur.

Le Pixel 4 jouit aussi de certaines fonctionnalités uniques. Le téléphone de Google intègre par exemple le radar Motion Sense, autrefois connu sous le nom de Project Soli, qui permet de détecter les gestes effectués avec ses mains autour de l’appareil. Il suffit de passer sa main au-dessus du téléphone pour changer de chanson, ou encore, pour reporter la sonnerie de son réveil de 10 minutes. Motion Sense détecte aussi notre présence pour afficher ou non l’horloge sur l’écran éteint de l’appareil, par exemple.

90 Hz Le taux d’affichage élevé du Pixel 4 permet de faire défiler le texte avec (un peu) plus de fluidité.

L’idée est bonne, mais on en fait rapidement le tour. Google devra inventer d’autres usages pour que Motion Sense en vaille vraiment la peine. Si le radar permettait par exemple de manipuler le téléphone avec ses mitaines l’hiver, le Pixel 4 pourrait instantanément devenir un téléphone de choix au Canada. Pour l’instant, on sent que la technologie a été ajoutée pour le plaisir d’innover et non pour répondre à un besoin réel.

La même chose peut être dite de l’écran de 5,7 po du Pixel 4 (et de celui de 6,3 po du Pixel 4 XL) qui offre un taux d’affichage de 90 images par seconde au lieu des 60 habituelles. En théorie, le texte devrait défiler avec plus de fluidité. En pratique, on peine à noter la différence. Disons que j’aurais préféré un objectif grand-angle pour des photos plus larges et une plus grande autonomie.

Dans l’ensemble, les plus grandes forces des Pixel 4 sont liées aux services de Google. Les appareils seront ainsi parmi les premiers compatibles avec le service de jeux vidéo en diffusion Stadia. Comme tous les autres téléphones de l’entreprise, ce sont aussi ceux qui offriront les mises à jour Android les plus fréquentes, et ce, pendant le plus longtemps. Ils seront aussi dotés d’un Assistant Google amélioré, lorsque celui-ci sera offert au Canada.

À 999$ et 1 129$, les Pixel 4 et Pixel 4 XL sont un peu moins chers que leurs principaux concurrents. Ils représentent un bon choix pour ceux qui sont à la recherche d’un téléphone intelligent haut de gamme, mais qui ne s’impose pas pour autant dans un marché fort occupé.