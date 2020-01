Les ordinateurs portatifs du CES 2020

Dell Concept Duet Intel Horseshoe Bend Lenovo X1 Fold LG Gram Samsung Galaxy Chromebook ASUS ZenBook Pro Duo Dell XPS 13

Ordinateurs existants raffinés, nouveaux designs éclatés avec des écrans pliables, concepts originaux pour améliorer la productivité : l’édition 2020 du salon de l’électronique Consumer Electronics Show (CES) est une grande année pour les amateurs d’ordinateurs portatifs. Si tous les modèles présentés ne seront pas lancés sur le marché, ceux-ci donnent une bonne idée de ce qui s’en vient dans le domaine.

Dell XPS 13: le meilleur PC, amélioré

Dell séduit la presse spécialisée depuis plusieurs années maintenant avec son excellent XPS 13, régulièrement classé comme le meilleur ordinateur portatif Windows 10 sur le marché pour ceux qui recherchent un appareil mince et léger.

L’édition 2020 de l’appareil (la photo qui accompagne l’article) a droit a sa première refonte majeure en plusieurs années. Parmi les nouveautés présentées, notons un écran plus grand, au format 16:10 un peu plus haut, qui n’a désormais plus de grande bande épaisse sous l’écran. J’ai aussi aimé sa nouvelle finition métallique, qui lui donne une allure beaucoup plus solide entre les mains.

L’appareil est aussi doté d’un pavé tactile un peu plus grand (toujours d’une qualité moyenne, cela dit) et il est maintenant doté d’un nouveau clavier. Les touches de ce dernier s’enfoncent un peu moins, mais elles sont plus larges. J’ai bien aimé écrire avec celui-ci lors de mon essai au CES, mais il faudra évidemment attendre de l’essayer plus en profondeur pour s’en faire une idée.

Celui-ci est déjà en vente, à partir de 1349$ au Canada.

Lenovo X1 Fold: les écrans pliables arrivent

2020 est l’année des écrans pliables au CES. L’un des ordinateurs doté d’une telle dale est le Lenovo X1 Fold, une tablette de 13 pouces pouvant être repliée pour occuper la taille d’un livre dans son sac.

On peut s’en servir de différentes façons, notamment comme un ordinateur portatif à deux écrans (on peut alors utiliser son petit clavier Bluetooth sur le côté), comme un grand moniteur qui tient sur la table avec un pied intégré, comme une tablette ou comme un livre entrouvert.

Il sera intéressant de voir quelle sera la réception du public pour ces appareils. Le Lenovo X1 Fold sera le premier du genre sur le marché, dès la mi-2020 à partir de 2500$ US.

LG Gram: quand le poids compte avant tout

Après plusieurs années, LG Canada lancera finalement un ordinateur portatif au Canada. L’entreprise ne fera d’ailleurs pas les choses à moitié, son LG Gram devrait être partout, tant chez les détaillants informatiques que chez les Costco de ce monde.

Il y a du bon et du mauvais avec le Gram. J’ai adoré son poids, surtout pour le modèle de 17 pouces. Aucun ordinateur sur le marché n’est aussi grand et léger. Malheureusement, cette légèreté signifie aussi l’utilisation de matériaux un peu moins nobles, comme du plastique. On n’a donc pas l’impression d’avoir un appareil haut de gamme entre les mains.

Le LG Gram sera offert en trois tailles vers le début janvier, pour un prix et dans des configurations qui n’ont pas encore été annoncés.

Intel Horseshoe Bend: un écran pliable encore plus grand!

L’Horseshoe Bend d’Intel n’est qu’un concept, qui ne verra jamais le jour, mais qui pourrait être repris par d’autres fabricants. Ici, Intel a utilisé un immense écran repliable de 17,3 pouces, qui fait pâlir le Lenovo X1 Fold.

L’appareil utilise l’architecture Intel 10nm Tiger Lake, qui lui permet d’atteindre une minceur de 7 mm seulement (et ainsi conserver une taille raisonnable lorsque replié).

Samsung Galaxy Chromebook : quel design!

Je ne m’attends pas à le voir au Canada, mais le Galaxy Chromebook de Samsung est tout simplement le plus beau Chromebook produit à ce jour. Entre les mains, on dirait pratiquement que l’appareil est une grande plaque d’aluminium usinée.

L’appareil peut être replié en mode tablette, il est doté d’un superbe écran AMOLED 4K de 13 pouces, il a un stylet intégré à même le boitier et il devrait offrir de bonnes performances avec son processeur Intel Core i5 de dixième génération. Évidemment, cela veut aussi dire que l’appareil sera cher, surtout pour un Chromebook.

ASUS ZenBook Pro Duo: pour ne pas perdre son clavier

Les ordinateurs portatifs à deux écrans sont pratiques, mais ceux-ci signifient que l’on doit se passer d’un clavier (ou en utiliser un Bluetooth). Le ZenBook Pro Duo d’Asus corrige la situation, avec son second moniteur qui n’occupe que la moitié supérieure de l’appareil, qui conserve ainsi son clavier et un pavé tactile sur le côté.

Asus ne vendra probablement des donnes de copies de son UX581GV-XB94, mais alors que les fabricants explorent comment profiter de ces écrans multiples, il s’agit certainement d’une configuration à considérer, du moins pour les ordinateurs assez grands (comme ici, avec un écran de 15,6 pouces).

Côté performances, celui-ci sera puissant, avec un processeur Core i9 et une carte graphique RTX 2060. Son prix et sa date de lancement au Canada n’ont pas été annoncés.

Dell Concept Duet: deux écrans valent mieux qu’un

Le Concept Duet est un ordinateur où le clavier a été remplacé par un second écran. Il ne s’agit pas d’un écran pliable, ce qui devrait en rassurer certains sur la fiabilité de l’appareil.

L’ordinateur en rappelle plusieurs autres du CES 2020. Il est par exemple doté d’un clavier magnétique (comme le Lenovo X1 Fold) qui peut être placé sur la partie inférieure de l’écran du bas, ce qui transforme alors l’appareil en un ordinateur portatif avec un écran principal, et un second petit écran au haut du clavier (comme l’Asus ZenBook Pro Duo).

Le Concept Duet n’est qu’un concept pour l’instant, celui-ci n’a donc pas de date de lancement, ni de prix.