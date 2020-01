Facebook permet depuis aujourd’hui de consulter les informations personnelles que le réseau social a obtenu sur vous de différents sites et applications mobiles. Le résultat est fascinant. Voici comment savoir qui a partagé vos informations et comment les effacer.

Facebook apprend des «J’aime» que l’on publie sur le réseau social et des informations qu’on y partage. Mais ce n’est pas tout. Grâce à ses différents outils offerts aux entreprises qui souhaitent annoncer sur le site et y obtenir de la visibilité, Facebook obtient aussi des informations d’applications et de sites des plus variés.

J’ai téléchargé mardi mon «activité chez les entreprises et les organisations que vous visitez en dehors de Facebook» des six derniers mois pour en avoir une idée des informations obtenues. En tout, 981 entreprises y sont répertoriées. Facebook sait par exemple que j’ai acheté un téléviseur en ligne chez Brault et Martineau le 26 décembre. Le réseau social sait aussi que j’ai recherché des livres sur Kobo plus tard pendant cette journée et que j’ai commandé du poulet frit le même soir.

La majorité des sites que je consulte y sont répertoriés. Facebook ne permet pas de voir ce que l’entreprise sait sur nous avec précision grâce à cet outil, mais seulement que du contenu a été consulté, qu’une appli a été ouverte ou que quelque chose a été acheté, par exemple. Facebook n’affiche pas non plus les informations obtenues alors que l’utilisateur n’était pas enregistré sur le site.

Facebook utilise ces informations

Ces informations sont utilisées de différentes façons par l’entreprise. Facebook s’en sert notamment pour afficher des publicités ciblées et pour personnaliser le fil d’actualités. Le réseau social peut par exemple proposer un cours de course à pied à quelqu’un qui vient d’acheter de nouvelles chaussures, ou un concert à venir d’un artiste qui l’intéresse.

Les entreprises qui partagent les informations, elles, profitent de ces données pour mesurer l’efficacité de leurs publicités sur Facebook, pour mieux connaître leur clientèle, etc.

Facebook amasse ces informations depuis des années, mais ce n’est que depuis aujourd’hui que l’entreprise permet de les consulter et de les effacer. Voici comment faire.

Comment consulter et effacer ses activités en dehors de Facebook

Sur un ordinateur ou un appareil mobile, dirigez-vous dans les paramètres Facebook, cliquez sur «Vos informations Facebook» et sélectionnez «Activité en dehors de Facebook». Vous pouvez aussi accéder à ces informations simplement en suivant ce lien dans un navigateur: https://www.facebook.com/off_facebook_activity/

Cliquez ensuite sur «Gérer votre activité en dehors de Facebook». Vous aurez alors une liste avec un aperçu des sites et applis qui ont partagé vos informations.

Pour effacer les informations, vous pouvez cliquer sur le bouton «Effacer l’historique en haut de la page».

Pour consulter ce qui a été partagé auparavant avec plus de précision, vous devez toutefois cliquer sur «Télécharger vos informations». Facebook vous offrira alors de télécharger tout ce que le site sait de vous. Pour ne consulter que vos activités en dehors de Facebook, désélectionnez toutes les catégories à l’exception de «Publicité et entreprises».

Un fichier que vous pourrez consulter sera créé et accessible après quelques minutes. En plus de vos informations obtenues en dehors de Facebook, vous aurez aussi accès à vos centres d’intérêts publicitaires (selon Facebook), aux annonceurs qui ont importé une liste de contacts contenant vos informations et la liste des annonceurs avec lesquels vous avez interagi.