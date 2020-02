Le Samsung Galaxy S20 se tourne vers l’avenir

Un appareil photo de nouvelle génération, une caméra 8K, une compatibilité avec les réseaux 5G et une nouvelle variante très haut de gamme: voilà ce que Samsung avait à offrir à ses amateurs mardi, à l’occasion de la présentation de ses nouveaux téléphones Galaxy S20.

Les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra seront lancés au Canada le 6 mars, et leur prix oscillera entre 1 319,99$ et 2 109,99$, selon le modèle.

Ce n’est pas un, mais bien trois modèles de son nouveau téléphone phare Galaxy S20 que l’entreprise coréenne Samsung a présenté cette semaine: les S20, S20+ et S20 Ultra.

À défaut d’innover côté design (c’est plutôt le téléphone à clapet Galaxy Z Flip qui a retenu notre attention de ce côté-là), ces appareils ont beaucoup à offrir aux amateurs de nouvelles technologies.

Ils exploitent, par exemple, une technologie d’écran AMOLED avec un rafraichissement à 120 Hz qui rend le défilement plus fluide et une puissante puce Snapdragon 865, qui sera capable de propulser les applications les plus lourdes pendant encore de nombreuses années.

Des caractéristiques qui retiennent l’attention

Le plus gros modèle des trois, le S20 Ultra, est le plus intéressant du lot, avec son appareil photo plus performant que les autres.

Ses capteurs sont plus gros (jusqu’à 108 mégapixels) et son téléobjectif de 10X peut même permettre d’obtenir un agrandissement de 100X en mode hybride.

Le 100X peut surprendre, mais la fonctionnalité vient avec un bémol important.

Lorsque j’ai essayé l’appareil la semaine dernière, j’ai en effet pu constater que, même s’il est effectivement possible de prendre une photo de très loin, celle-ci n’est pas particulièrement réussie.

Si on réduit un peu l’agrandissement, l’effet est heureusement plus joli, et tout aussi impressionnant.

Les trois appareils offrent aussi quelques nouveautés logicielles intéressantes.

Un mode permet par exemple de filmer pendant 10 secondes, et l’intelligence artificielle en tire ensuite une dizaine de fichiers, comme des photos avec différents angles, cadrages et effets, des vidéos en accéléré, et plus.

Je préfère peaufiner mes propres clichés, mais ceux qui ont la fibre artistique moins développée pourront probablement obtenir des résultats plus variés que d’habitude.

Samsung Galaxy S20: un appareil tourné vers l’avenir

Le Galaxy S20 est à bien des égards un appareil tourné vers l’avenir.

Aucun réseau 5G n’est offert pour l’instant au Canada, mais tous les modèles S20 pourront en profiter lorsque les opérateurs le lanceront plus tard cette année.

Ceux-ci pourront alors atteindre des vitesses de chargement et des temps de latence inégalés jusqu’ici, ce qui pourrait notamment être intéressant pour le jeu en ligne.

Les téléviseurs 8K sont aussi encore rares, mais les S20 sont capables de réaliser des petits films dans cette résolution.

Avec des fichiers de 4 Go pour environ 6 minutes, mieux vaut ne pas trop en abuser, mais que la fonctionnalité soit proposée sera certainement un atout pour ceux qui espèrent conserver leur téléphone pendant plusieurs années.