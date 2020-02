Avec son design repliable, le Galaxy Z Flip de Samsung nous fait redécouvrir un concept qu’on avait oublié depuis un petit moment: celui du téléphone pratique à transporter. Un avantage qui vient toutefois avec quelques incertitudes.

Alors que le Galaxy Fold se déplie pour se transformer en une petite tablette, le nouveau Galaxy Z Flip de Samsung peut être replié à la verticale, à la manière des téléphones à rabat qui dominaient le marché avant l’arrivée d’Android et d’iOS. Après quelques jours d’essai, force est de constater que cet appareil est une petite merveille d’ingénierie.

Le mécanisme qui permet de replier le téléphone est solide et agréable à utiliser. J’imagine que l’effet de nouveauté s’estompe un jour, mais pour l’instant, je m’émerveille chaque fois que je plie et déplie l’écran de verre.

Mais, mis à part pour le spectacle, le design du Z Flip n’a pas beaucoup d’autres avantages. Son principal attrait est son format lorsqu’il est replié, qui le rend plus agréable à transporter dans une poche qu’un grand téléphone intelligent, surtout un qui serait doté d’un écran aussi long que celui de l’appareil de Samsung.

1819$: Le prix sans entente du Samsung Galaxy Z Flip.

On peut aussi imaginer que replier l’écran le protège mieux lorsqu’il est rangé. Cet avantage est toutefois plutôt relatif, car l’écran pliable représente aussi un facteur de risque. L’appareil ne résiste ni à la poussière ni à l’eau, et seul le temps dira à quel point le verre résiste aux craquements, par exemple. Comme avec toute nouvelle technologie, les premiers acheteurs sont un peu des cobayes.

Peut-être que le Z Flip aura une espérance de vie aussi longue que les autres modèles, peut-être pas. Pour ce qui est du téléphone lui-même, il est tout à fait convenable.

On a moins d’appareils photo qu’avec la gamme Galaxy S, et le Z Flip n’est pas aussi performant que les nouveaux S20, mais il s’agit tout de même d’un bon téléphone, capable de prendre de jolis portraits et assez puissant pour bien faire fonctionner des jeux d’action lourds. Son autonomie est aussi suffisante pour une journée complète.

Notons que quelques applications peuvent aussi profiter de l’appareil lorsqu’il est partiellement replié. C’est notamment le cas de l’application de messagerie Duo de Google, qui permet de poser le Z Flip sur une table pendant qu’on discute. L’atout est mineur, mais tout de même pratique.

Toutefois, 99% du temps, le Z Flip s’utilise exactement comme un téléphone. Un téléphone un peu plus cher que la moyenne pour ses composantes, et dont on ne connaît pas la solidité à long terme. C’est donc un appareil que considéreront surtout les plus audacieux, qui aiment les designs qui sortent de l’ordinaire et qui ont une certaine tolérance au risque.