Réparer l’écran de son iPhone pourra couter moins cher (mais…)

Le populaire site de guides de réparations et de vente de pièces de rechange iFixit a lancé récemment un nouvel écran pour les iPhone X, XS et XS Max, vendus une fraction seulement du prix des écrans officiels. L’attrape? Ceux-ci utilisent la technologie ACL plutôt qu’OLED.

Depuis l’arrivée de l’iPhone X, Apple équipe ses téléphones haut de gamme d’un écran OLED, une technologie qui offre une meilleure autonomie et des noirs profonds. On les retrouve pour l’instant sur les iPhone X, XS et 11 Pro.

Les iPhone de milieu de gamme, comme l’iPhone XR et l’iPhone 11, par exemple, utilisent toujours la technologie ACL précédente.

Malheureusement, remplacer un écran OLED coûte cher. Si on passe par Apple directement, remplacer l’écran d’un iPhone XS Max coûte par exemple 429$, tandis qu’il faut payer 365$ pour celui d’un iPhone X.

Et acheter les pièces chez iFixit n’est guère mieux. Le site vend en effet ses écrans OLED 200$ et 465$ (!) pour l’iPhone X et l’iPhone XS Max respectivement.

Nouvelle offre iFixit

Pour rendre son offre plus attrayante, et aussi pour répondre à une pénurie d’écrans Soft OLED pour les vendeurs de pièces de rechange, l’entreprise offre désormais la possibilité de remplacer son écran par un écran ACL.

Grâce à cette décision, un écran pour iPhone X ne coûte plus que 92$, alors qu’un écran pour iPhone XS Max ne coûte «que» 212$. C’est encore cher, mais la différence est tout de même considérable.

La luminosité ne sera pas aussi bonne (environ 50 nits de moins, ce qui est acceptable), ni les couleurs et le contraste, mais la qualité devrait dans l’ensemble ressembler à celle des meilleurs iPhone d’il y a trois ans à peine.

Pour ceux qui rechignent à l’idée de payer plus de 400$ de réparations pour un téléphone qui leur a déjà coûté les yeux de la tête, c’est à considérer.

Une pratique courante

L’offre d’iFixit est loin d’être unique. En fait, une grande proportion des écrans de rechange OLED pour iPhone vendus sur Internet sont plutôt des écrans ACL. Ceux-ci ne sont toutefois pas toujours identifiés de la sorte.

D’autres vendeurs offrent aussi des écrans de type Hard OLED, qui sont plus chers que les ACL, mais moins que les Soft OLED comme ceux d’Apple. Ces derniers risquent toutefois de briser plus facilement (un détail à considérer si vous avez déjà brisé votre appareil).

Peu importe où vous l’achetez, il est donc essentiel de tenter d’en savoir plus sur la technologie utilisée dans la pièce.

Notons aussi qu’il est préférable de privilégier un vendeur jouissant d’une bonne réputation plutôt que celles d’un vendeur anonyme sur Internet.

Les pièces vendues par iFixit et par d’autres vendeurs de qualité (Unlockr, par exemple), sont par exemple certifiées manuellement et accompagnées d’une garantie à vie.

Aussi à considérer chez les réparateurs

Notons que la question de la qualité des pièces et de la technologie utilisée devrait aussi être prise en considération avant de passer chez un réparateur.

Apple a facilité récemment l’accès à ses pièces de rechange officielles pour les réparateurs indépendants, mais plusieurs achètent toujours leurs pièces sur le marché gris, afin de pouvoir offrir un meilleur prix.

Bref, si vous ne souhaitez pas faire une réparation vous-même, ne vous fiez pas qu’au prix pour trouver un réparateur.

Informez-vous aussi sur la provenance de ses pièces, si vous ne voulez pas vous retrouver avec un iPhone non seulement inférieur, mais qui risque en plus de briser plus facilement.