Essai de la Huawei Watch GT2: surtout pour l’autonomie

Alors que l’Apple Watch dominait le marché des montres intelligentes il n’y a pas si longtemps, force est de constater qu’il y a de plus en plus de bonnes options pour les propriétaires de téléphones Android également. La Watch GT2 de Huawei est l’une de celles-là.

Quelques mois seulement après le lancement de la première Watch GT, Huawei a lancé au Canada la GT2, un appareil pratiquement identique, avec seulement quelques nouvelles composantes internes, qui n’ont que peu d’impacts dans notre utilisation de tous les jours. C’est donc sans grande surprise que l’appareil partage les forces et les faiblesses de son prédécesseur.

Parmi les bons côtés, notons tout d’abord son autonomie. L’appareil parvient régulièrement à atteindre les deux semaines sur une seule charge. Vous n’avez donc pas besoin d’emporter votre chargeur en vacances la plupart du temps, et vous pouvez utiliser l’appareil la nuit, pour suivre votre sommeil (nous y reviendrons).

Côté design, l’appareil est aussi pas mal du tout, du moins d’un point de vue matériel. Son format rond rappelle celui des montres traditionnelles, et son poids et sa solidité donnent une impression de qualité. Je ne suis pas un grand amateur du bracelet fourni par défaut avec la montre, mais puisqu’elle est compatible avec les bracelets de montres régulières, il ne sera pas difficile d’en trouver un à votre goût. En photo, avec un bracelet métallique, la Huawei Watch GT 2 m’a d’ailleurs semblée particulièrement jolie.

Notons que la montre est dotée de deux boutons sur le côté. Curieusement, ceux-ci peuvent être tournés, mais cela ne permet pas de faire défiler l’interface, comme on peut le faire sur l’Apple Watch (et sur les montres à aiguilles!). C’est dommage. Parmi les bons coups, notons qu’il est possible de changer la fonction du bouton du bas. Ce dernier enregistre par défaut un entrainement, mais vous pouvez aussi afficher la météo ou lancer la musique si vous le préférez.

Logiciel: quelques réserves

Tout comme avec la première Huawei Watch GT, j’ai malheureusement quelques réserves du côté logiciel. L’interface est facile à naviguer et on ne cherche jamais trop longtemps ce dont on a besoin, mais je regrette le nombre limité (et la qualité moyenne) des cadrans numériques. Huawei en ajoute périodiquement grâce à des mises à jour logicielles, mais pour le moment, aucun cadran ne me convient parfaitement.

À défaut d’offrir des options jolies et originales, l’entreprise devrait au moins mettre en place une boutique permettant de créer ses propres cadrans et de les vendre à d’autres, comme c’est possible de le faire avec la Samsung Galaxy Gear 2.

Pour ce qui est des fonctionnalités, la Huawei Watch GT2 est dans la moyenne. Celle-ci permet d’enregistrer une grande quantité de sports et d’entrainement, mais c’est désormais la norme dans les montres intelligentes. Même si elle n’offre rien d’unique, celle-ci devrait tout de même combler les besoins de la très grande majorité des utilisateurs.

Parmi les points positifs, notons que son capteur de rythme cardiaque, son autonomie et son GPS intégré permettent de s’en servir lors d’un marathon, par exemple. J’ai aussi aimé le fait qu’il soit possible d’afficher un cadran numérique en tout temps si on le souhaite, même notre bras est au repos. L’autonomie est alors diminuée, mais elle est encore largement suffisante.

Les différents capteurs de la montre, et sa longue autonomie lui permettent de suivre le sommeil de l’utilisateur, et de voir ses différentes phases (paradoxal, léger, etc.). La fonctionnalité donne une idée générale de la qualité de notre nuit, mais une analyse plus poussée des graphiques qu’elle produit montre que l’algorithme de Huawei ne semble pas tout à fait à point. On passe trop rapidement d’une phase à l’autre, et certains de nos réveils ne sont pas enregistrés.

Notons finalement que la montre fonctionne avec n’importe quel téléphone intelligent, Android ou iOS.

À 299$, la Huawei Watch GT 2 offre quand même un bon design et de bonnes caractéristiques pour son prix. Celle-ci ne transcende pas le genre, et elle ne bat pas de records de prix, mais il s’agit certainement d’une option à considérer pour les utilisateurs Android qui cherchent une montre intelligente complète et de qualité.