Les festivités entourant Noël et le réveillon du jour de l’An sont un beau prétexte pour sortir les bulles. Compagnons de toutes les célébrations, mousseux et champagnes sont de mise, mais lesquels choisir? Voici une sélection de sept vins effervescents présentant un rapport qualité-prix imbattable!

Villa Conchi Casa Ermelinda Veuve Ambal Brilla! Prosecco Juvé y Camps Reserva de la Familia 2016 Champagne Nominé-Renard Brut Veuve Clicquot

Villa Conchi Seleccion Cava Brut

Un très bon cava à petit prix. Élégant et frais avec des arômes floraux, il inspire la joie et invite à la fête. Je dirais même qu’il a un petit côté féminin, tant au niveau de l’étiquette que du contenu. Cela tombe bien, car ce vin est un hommage à la mère décédée du vigneron – qui était une femme joyeuse et distinguée. Une cuvée catalane expressive et vive. Le vin a été vieilli un an en bouteille, juste assez pour développer de belles notes de fruits mûrs (citron, poire) et quelques arômes de pâtisserie. Assemblage de cépages locaux et de chardonnay. À boire avec de petits canapés ou seul à l’apéro.

Vin mousseux sec

Espagne

Code SAQ: 1295645

Prix: 15,45$

Casa Ermelinda Freitas Espumante Bruto

Une nouveauté à la SAQ que ce vin mousseux du Portugal. Issu d’un assemblage de cépages locaux (85 % fernão Pires, 15% arinto), comme la grande majorité des vins portugais, il a sa propre personnalité. Le vin a fermenté en cuve d’inox et a subi une deuxième fermentation en bouteille, dans le respect de la méthode traditionnelle. Ensuite, on l’a fait vieillir neuf mois en bouteille. On en retire des parfums qui rappellent les pommes jaunes, les agrumes et les fruits tropicaux. La bouche suit le nez, avec des notes fruitées et florales. Le vin est structuré, tendu, avec une acidité vive et une belle effervescence. Il accompagne bien des tapas et des fromages salés.

Vin mousseux sec

Portugal

Code SAQ: 14222616

Prix: 17,55$

Veuve Ambal Grande Cuvée Brut

Ce mousseux est très charmeur. Un nez floral, une texture crémeuse, une bulle énergique et une acidité bien balancée; il a vraiment tout pour plaire! Il présente aussi un très bon rapport qualité-prix. On parle d’une maison qui produit des crémants de Bourgogne depuis 1898. Les vendanges ont été réalisées à la main, et seules les premières presses ont été gardées pour donner au vin plus de complexité. Un vieillissement de 12 à 18 mois sur lattes lui confère de l’étoffe. L’assemblage, composé principalement de pinot noir et de chardonnay, donne un vin élégant de facture classique. Il sera parfait pour votre volaille, vos canapés au fromage ou pour votre potage Parmentier.

Crémant de Bourgogne

France

Code SAQ: 14093041

Prix: 19,10$

Brilla! Prosecco Extra Dry

Une nouveauté qui fait fureur! L’étiquette ornée de brillants attire le consommateur et l’invite à la fête. Heureusement, le contenu est aussi attrayant que le contenant. Un prosecco très élégant, de type «extra dry», c’est-à-dire un peu moins sec que le répandu brut (normalement moins de 12 g de sucre par litre) avec ses 14 g de sucre résiduel. C’est un mousseux qui plaira sans nul doute aux amateurs de vins effervescents faciles à boire et ronds. On aime ses arômes de pomme, de pêche et de fleurs blanches qui séduisent d’emblée. Un vin gourmand taillé sur mesure pour les festivités; à prendre à l’apéro ou avec des bouchées de fruits de mer et de poissons.

Vin mousseux sec

Italie

Code SAQ: 14216291

Prix: 19,95$

Juvé y Camps Reserva de la Familia 2016

Dans la tendance du zéro dosage avec 3 g de sucre par litre, ce brut nature plaira aux amateurs de vins très secs et sans maquillage! De plus, celui-ci est issu de l’agriculture biologique. Fondé en 1921, le domaine familial est parmi les meilleurs producteurs de cava. Ce vin a été vieilli jusqu’à 36 mois en bouteille. Le nez est puissant et on y perçoit des arômes de fruits blancs, de fleurs et de pain grillé. En bouche, on note une texture ample, de la pomme mûre et des arômes dont la complexité augmente au fil de la dégustation. Compagnon tout indiqué des bagels au saumon fumé, des pétoncles grillés ou de notre recette d’huîtres Rockefeller.

Vin mousseux sec

Espagne

Code SAQ: 10654948

Prix: 22$

Champagne Nominé-Renard Brut

Des champagnes à moins de 50$, il n’y en a pas des tonnes à la SAQ. Celui-ci a un excellent rapport qualité-prix. La maison est aujourd’hui dirigée par la troisième génération. Claude Nominé, œnologue, et son fils Simon produisent du vin dans le plus grand respect de leur environnement. Ce champagne est fait de chardonnay (40%), de pinot noir (30%) et de pinot meunier (30%) de vignes d’au moins 35 ans. Au nez, les effluves sont délicats avec des notes de fleurs blanches, d’agrumes et de miel. En bouche, une belle fraîcheur avec des notes florales, de pêche et de pâtisserie. Parfait avec des canapés ou des pâtes aux fruits de mer.

Champagne

France

Code SAQ: 14199647

Prix: 39,75$

Veuve Clicquot Brut Rosé Pencil Edition

La Veuve rosée, moins connue que la Carte Jaune, s’affirme avec caractère et élégance. C’est aussi une cuvée emblématique pour la maison puisqu’en 1818, Mme Clicquot créait le tout premier rosé d’assemblage en Champagne, une invention majeure reprise par de nombreuses maisons. Cette cuvée est faite à partir du vin de la Carte Jaune auquel on a ajouté 12% de vin rouge (pinot noir surtout) qui lui apporte puissance et intensité aromatique. C’est un champagne «gastronomique», qui sied bien aux plats. En bouche, c’est une explosion de petits fruits rouges. On l’aimera avec un carpaccio de bœuf, du thon rouge ou des bocconcini-tomates. Offert en emballage des Fêtes pour une durée limitée!

Champagne rosé

France

Code SAQ: 14349385

Prix: 89,25 $

Recette

Huîtres Rockefeller de luxe

Portions: 25 huîtres

INGRÉDIENTS

1 c. à soupe de beurre

2 échalotes françaises, hachées finement

2 gousses d’ail, hachées finement

90 g de saucisson Pili Pili de Madagascar par les Saucissons 1546, coupés en dés

¼ tasse de bière Lazer Lager par la brasserie Dieu du Ciel!

237 ml de crème 15 % champêtre

1 pincée de muscade moulue

Sel et poivre du moulin

142 g de bébés épinards, hachés grossièrement

150 g de fromage Le Vacherin de la fromagerie Alexis de Portneuf, râpé

100 g de fromage Le Houblonneux de l’Isle par la Fromagerie de l’Île-aux- Grues, râpé

100 g de fromage Victor et Berthold par la Fromagerie du Champ à la Meule, râpé

2 c. à soupe de chapelure Panko

25 huîtres Lucky Lime, ouvertes

PRÉPARATION

Dans une grande poêle chauffée à feu moyen, faire fondre le beurre et ajouter les échalotes et l’ail. Cuire 2 ou 3 minutes, en remuant. Ajouter le saucisson et cuire 2 ou 3 minutes, en remuant. Ajouter la bière et faire réduire quasiment à sec, soit environ 3 minutes. Ajouter la crème, la muscade, puis saler et poivrer. Cuire pendant 2 minutes pour réduire légèrement. Ajouter les épinards, mélanger et cuire environ 2 minutes juste pour les faire tomber. Retirer du feu et réserver. Dans un grand bol, mélanger les fromages et la chapelure, puis poivrer au goût. Verser la moitié du mélange de fromage dans les épinards et mélanger pour faire fondre. Préchauffer le four à Grill. Déposer les huîtres sur une grande plaque de cuisson et y répartir le mélange d’épinards. Saupoudrer ensuite le reste du mélange de fromage sur les huîtres. Déposer au four et cuire 3 ou 4 minutes, ou jusqu’à ce que le fromage soit bien doré. Laisser reposer 2 minutes avant de servir.

Recette fournie par Samuel Joubert du site web lecoupdegrace.ca